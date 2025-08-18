Rohkem infot IMAGE

Imagen Network (IMAGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:48:37 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

-1.52%

-32.47%

-32.47%

Imagen Network (IMAGE) reaalajas hind on $ 0.00129. Viimase 24 tunni jooksul IMAGE kaubeldud madalaim $ 0.00118 ja kõrgeim $ 0.00165 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMAGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.037967214880751124 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001418013349270515.

Lüliajalise tootluse osas on IMAGE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.52% 24 tunni vältel -32.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Imagen Network (IMAGE) – turuteave

No.4349

0.00%

BSC

Imagen Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 21.94K 24 tunnise kauplemismahuga. IMAGE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.45M.

Imagen Network (IMAGE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Imagen Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000199-1.52%
30 päeva$ -0.00548-80.95%
60 päeva$ -0.02106-94.23%
90 päeva$ -0.00271-67.75%
Imagen Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris IMAGE muutuse $ -0.0000199 (-1.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Imagen Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00548 (-80.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Imagen Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMAGE $ -0.02106 (-94.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Imagen Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00271 (-67.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Imagen Network (IMAGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Imagen Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3.

Imagen Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Imagen Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IMAGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Imagen Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Imagen Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Imagen Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Imagen Network (IMAGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Imagen Network (IMAGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Imagen Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Imagen Network hinna ennustust kohe!

Imagen Network (IMAGE) tokenoomika

Imagen Network (IMAGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMAGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Imagen Network (IMAGE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Imagen Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Imagen Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IMAGE kohalike valuutade suhtes

Imagen Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Imagen Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Imagen Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Imagen Network kohta

Kui palju on Imagen Network (IMAGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas IMAGE hind USD on 0.00129 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IMAGE/USD hind?
Praegune hind IMAGE/USD on $ 0.00129. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Imagen Network turukapitalisatsioon?
IMAGE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IMAGE ringlev varu?
IMAGE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMAGE (ATH) hind?
IMAGE saavutab ATH hinna summas 0.037967214880751124 USD.
Mis oli kõigi aegade IMAGE madalaim (ATL) hind?
IMAGE nägi ATL hinda summas 0.001418013349270515 USD.
Milline on IMAGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IMAGE kauplemismaht on $ 21.94K USD.
Kas IMAGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
IMAGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMAGE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:48:37 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

