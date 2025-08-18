Imagen Network (IMAGE) reaalajas hind on $ 0.00129. Viimase 24 tunni jooksul IMAGE kaubeldud madalaim $ 0.00118 ja kõrgeim $ 0.00165 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMAGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.037967214880751124 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001418013349270515.
Lüliajalise tootluse osas on IMAGE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.52% 24 tunni vältel -32.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Imagen Network (IMAGE) – turuteave
Imagen Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 21.94K 24 tunnise kauplemismahuga. IMAGE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.45M.
Imagen Network (IMAGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Imagen Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000199
-1.52%
30 päeva
$ -0.00548
-80.95%
60 päeva
$ -0.02106
-94.23%
90 päeva
$ -0.00271
-67.75%
Imagen Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris IMAGE muutuse $ -0.0000199 (-1.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Imagen Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00548 (-80.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Imagen Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMAGE $ -0.02106 (-94.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Imagen Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00271 (-67.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3.
Imagen Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Imagen Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IMAGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Imagen Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Imagen Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.