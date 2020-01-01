iLuminaryAI (ILMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi iLuminaryAI (ILMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

iLuminaryAI (ILMT) teave The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security. Ametlik veebisait: https://iluminary.ai/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1-iJV6mHPQNl2Ck9xZfQjFqXBGUHRSbGO/view?usp=drive_link Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x98a0a245ef9a96cf28f1ebf1a3b3bc562ed8d783 Ostke ILMT kohe!

iLuminaryAI (ILMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage iLuminaryAI (ILMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 142.00M $ 142.00M $ 142.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 876.99K $ 876.99K $ 876.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.006176 $ 0.006176 $ 0.006176 Lisateave iLuminaryAI (ILMT) hinna kohta

iLuminaryAI (ILMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud iLuminaryAI (ILMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ILMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ILMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ILMT tokeni tokenoomikat, avastage ILMT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ILMT Kas olete huvitatud iLuminaryAI (ILMT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ILMT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ILMT MEXC-ist osta!

iLuminaryAI (ILMT) hinna ajalugu ILMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ILMT hinna ajalugu kohe!

ILMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ILMT võiks suunduda? Meie ILMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ILMT tokeni hinna ennustust kohe!

