Infinitar (IGT) teave Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games. Ametlik veebisait: https://www.infinitar.com Valge raamat: https://infinitar.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xD5eeEc1a534c35C418B44bb28E4d5a602f1A22DE Ostke IGT kohe!

Infinitar (IGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infinitar (IGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.82M $ 22.82M $ 22.82M Koguvaru: $ 848.70M $ 848.70M $ 848.70M Ringlev varu: $ 259.91M $ 259.91M $ 259.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.52M $ 74.52M $ 74.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8193 $ 0.8193 $ 0.8193 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 Praegune hind: $ 0.0878 $ 0.0878 $ 0.0878 Lisateave Infinitar (IGT) hinna kohta

Infinitar (IGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infinitar (IGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IGT tokeni tokenoomikat, avastage IGT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IGT Kas olete huvitatud Infinitar (IGT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IGT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IGT MEXC-ist osta!

Infinitar (IGT) hinna ajalugu IGT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IGT hinna ajalugu kohe!

IGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IGT võiks suunduda? Meie IGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IGT tokeni hinna ennustust kohe!

