Inferium AI (IFR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Inferium AI (IFR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Inferium AI (IFR) teave Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks. Ametlik veebisait: https://inferium.io/ Valge raamat: https://docs.inferium.io/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2 Ostke IFR kohe!

Inferium AI (IFR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Inferium AI (IFR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13426 $ 0.13426 $ 0.13426 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00477 $ 0.00477 $ 0.00477 Lisateave Inferium AI (IFR) hinna kohta

Inferium AI (IFR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Inferium AI (IFR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IFR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IFR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IFR tokeni tokenoomikat, avastage IFR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IFR Kas olete huvitatud Inferium AI (IFR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IFR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IFR MEXC-ist osta!

Inferium AI (IFR) hinna ajalugu IFR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IFR hinna ajalugu kohe!

IFR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IFR võiks suunduda? Meie IFR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IFR tokeni hinna ennustust kohe!

