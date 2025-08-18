Inferium AI (IFR) reaalajas hind on $ 0.00526. Viimase 24 tunni jooksul IFR kaubeldud madalaim $ 0.00515 ja kõrgeim $ 0.00532 näitab aktiivset turu volatiivsust. IFRkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on IFR muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel -13.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Inferium AI (IFR) – turuteave
$ 134.56K
$ 134.56K
$ 1.32M
$ 1.32M
250,000,000
250,000,000
BASE
Inferium AI praegune turukapitalisatsioon on --$ 134.56K 24 tunnise kauplemismahuga. IFR ringlev varu on --, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Inferium AI (IFR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Inferium AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000095
-0.18%
30 päeva
$ -0.01229
-70.03%
60 päeva
$ -0.01967
-78.91%
90 päeva
$ -0.01974
-78.96%
Inferium AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris IFR muutuse $ -0.0000095 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Inferium AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01229 (-70.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Inferium AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IFR $ -0.01967 (-78.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Inferium AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01974 (-78.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Inferium AI (IFR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.
Inferium AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Inferium AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IFR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Inferium AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Inferium AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Inferium AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Inferium AI (IFR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inferium AI (IFR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inferium AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Inferium AI (IFR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IFR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Inferium AI (IFR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Inferium AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Inferium AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.