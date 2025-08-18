Rohkem infot IFR

Inferium AI logo

Inferium AI hind(IFR)

1 IFR/USD reaalajas hind:

$0.00526
$0.00526$0.00526
-0.18%1D
USD
Inferium AI (IFR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:37:08 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00515
$ 0.00515$ 0.00515
24 h madal
$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532
24 h kõrge

$ 0.00515
$ 0.00515$ 0.00515

$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532

--
----

--
----

-0.19%

-0.18%

-13.49%

-13.49%

Inferium AI (IFR) reaalajas hind on $ 0.00526. Viimase 24 tunni jooksul IFR kaubeldud madalaim $ 0.00515 ja kõrgeim $ 0.00532 näitab aktiivset turu volatiivsust. IFRkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on IFR muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel -13.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Inferium AI (IFR) – turuteave

--
----

$ 134.56K
$ 134.56K$ 134.56K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

250,000,000
250,000,000 250,000,000

BASE

Inferium AI praegune turukapitalisatsioon on -- $ 134.56K 24 tunnise kauplemismahuga. IFR ringlev varu on --, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Inferium AI (IFR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Inferium AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000095-0.18%
30 päeva$ -0.01229-70.03%
60 päeva$ -0.01967-78.91%
90 päeva$ -0.01974-78.96%
Inferium AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris IFR muutuse $ -0.0000095 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Inferium AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01229 (-70.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Inferium AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IFR $ -0.01967 (-78.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Inferium AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01974 (-78.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Inferium AI (IFR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Inferium AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Inferium AI (IFR)

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Inferium AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Inferium AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IFR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Inferium AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Inferium AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Inferium AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Inferium AI (IFR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inferium AI (IFR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inferium AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Inferium AI hinna ennustust kohe!

Inferium AI (IFR) tokenoomika

Inferium AI (IFR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IFR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inferium AI (IFR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Inferium AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Inferium AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IFR kohalike valuutade suhtes

1 Inferium AI(IFR)/VND
138.4169
1 Inferium AI(IFR)/AUD
A$0.0079952
1 Inferium AI(IFR)/GBP
0.0038398
1 Inferium AI(IFR)/EUR
0.004471
1 Inferium AI(IFR)/USD
$0.00526
1 Inferium AI(IFR)/MYR
RM0.0221446
1 Inferium AI(IFR)/TRY
0.2145554
1 Inferium AI(IFR)/JPY
¥0.77322
1 Inferium AI(IFR)/ARS
ARS$6.8222726
1 Inferium AI(IFR)/RUB
0.4192746
1 Inferium AI(IFR)/INR
0.4603026
1 Inferium AI(IFR)/IDR
Rp84.8386978
1 Inferium AI(IFR)/KRW
7.3055088
1 Inferium AI(IFR)/PHP
0.297453
1 Inferium AI(IFR)/EGP
￡E.0.2538476
1 Inferium AI(IFR)/BRL
R$0.028404
1 Inferium AI(IFR)/CAD
C$0.0072588
1 Inferium AI(IFR)/BDT
0.6387744
1 Inferium AI(IFR)/NGN
8.0674724
1 Inferium AI(IFR)/UAH
0.2167646
1 Inferium AI(IFR)/VES
Bs0.7101
1 Inferium AI(IFR)/CLP
$5.07064
1 Inferium AI(IFR)/PKR
Rs1.4900528
1 Inferium AI(IFR)/KZT
2.8478166
1 Inferium AI(IFR)/THB
฿0.169898
1 Inferium AI(IFR)/TWD
NT$0.1579578
1 Inferium AI(IFR)/AED
د.إ0.0193042
1 Inferium AI(IFR)/CHF
Fr0.004208
1 Inferium AI(IFR)/HKD
HK$0.0411332
1 Inferium AI(IFR)/AMD
֏2.0106876
1 Inferium AI(IFR)/MAD
.د.م0.0472874
1 Inferium AI(IFR)/MXN
$0.0992562
1 Inferium AI(IFR)/PLN
0.0191464
1 Inferium AI(IFR)/RON
лв0.0227232
1 Inferium AI(IFR)/SEK
kr0.050233
1 Inferium AI(IFR)/BGN
лв0.0087842
1 Inferium AI(IFR)/HUF
Ft1.775776
1 Inferium AI(IFR)/CZK
0.109934
1 Inferium AI(IFR)/KWD
د.ك0.0016043
1 Inferium AI(IFR)/ILS
0.0177262
1 Inferium AI(IFR)/NOK
kr0.0535994
1 Inferium AI(IFR)/NZD
$0.0088368

Inferium AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Inferium AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Inferium AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inferium AI kohta

Kui palju on Inferium AI (IFR) tänapäeval väärt?
Reaalajas IFR hind USD on 0.00526 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IFR/USD hind?
Praegune hind IFR/USD on $ 0.00526. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Inferium AI turukapitalisatsioon?
IFR turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IFR ringlev varu?
IFR ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IFR (ATH) hind?
IFR saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade IFR madalaim (ATL) hind?
IFR nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on IFR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IFR kauplemismaht on $ 134.56K USD.
Kas IFR sel aastal kõrgemale ka suundub?
IFR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IFR hinna ennustust.
2025-08-18 02:37:08 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

IFR/USD kalkulaator

Summa

IFR
IFR
USD
USD

1 IFR = 0.00526 USD

Kauplemine: IFR

IFRUSDT
$0.00526
$0.00526$0.00526
-0.18%

