Avastage olulisi teadmisi Ideaology (IDEA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Ideaology (IDEA) teave

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Ametlik veebisait:
https://ideaology.io
Valge raamat:
https://global-uploads.webflow.com/5eaabc1f881f9827599091f1/5fa8956e5c7efe44f6bf17cd_White%20Paper%20v2.1.pdf
Plokiahela Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xa26df7f21d752bcd3a413ba496485d87d65eef8f

Ideaology (IDEA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Ideaology (IDEA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 315.00K
Koguvaru:
$ 5.00B
Ringlev varu:
$ 5.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 315.00K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.3216
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00005293866037595
Praegune hind:
$ 0.000063
Ideaology (IDEA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Ideaology (IDEA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate IDEA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

IDEA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate IDEA tokeni tokenoomikat, avastage IDEA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IDEA

Kas olete huvitatud Ideaology (IDEA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IDEA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Ideaology (IDEA) hinna ajalugu

IDEA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

IDEA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu IDEA võiks suunduda? Meie IDEA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

