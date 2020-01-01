ICT (ICT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ICT (ICT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ICT (ICT) teave ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles. Ametlik veebisait: https://ictech.plus/ Plokiahela Explorer: https://explorer1.ictech.plus Ostke ICT kohe!

ICT (ICT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ICT (ICT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 69.80M $ 69.80M $ 69.80M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.89M $ 35.89M $ 35.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 Praegune hind: $ 0.05127 $ 0.05127 $ 0.05127 Lisateave ICT (ICT) hinna kohta

ICT (ICT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ICT (ICT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ICT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ICT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ICT tokeni tokenoomikat, avastage ICT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ICT Kas olete huvitatud ICT (ICT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ICT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ICT MEXC-ist osta!

ICT (ICT) hinna ajalugu ICT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ICT hinna ajalugu kohe!

ICT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ICT võiks suunduda? Meie ICT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ICT tokeni hinna ennustust kohe!

