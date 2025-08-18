ICT (ICT) reaalajas hind on $ 0.05014. Viimase 24 tunni jooksul ICT kaubeldud madalaim $ 0.05011 ja kõrgeim $ 0.05088 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6200117873240762 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019190999425412084.
Lüliajalise tootluse osas on ICT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ICT (ICT) – turuteave
ICT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 16.04K 24 tunnise kauplemismahuga. ICT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 69799935. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.10M.
ICT (ICT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ICT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000015
-0.03%
30 päeva
$ -0.00058
-1.15%
60 päeva
$ +0.00302
+6.40%
90 päeva
$ +0.02001
+66.41%
ICT Hinnamuutus täna
Täna registreeris ICT muutuse $ -0.000015 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ICT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00058 (-1.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ICT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICT $ +0.00302 (+6.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ICT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02001 (+66.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ICT (ICT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.
ICT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ICT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ICT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ICT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ICT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ICT hinna ennustus (USD)
Kui palju on ICT (ICT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ICT (ICT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ICT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ICT (ICT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ICT (ICT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ICT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ICT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
