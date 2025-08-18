Rohkem infot ICT

$0.05014
$0.05014$0.05014
-0.03%1D
USD
ICT (ICT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:23 (UTC+8)

ICT (ICT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05011
$ 0.05011$ 0.05011
24 h madal
$ 0.05088
$ 0.05088$ 0.05088
24 h kõrge

$ 0.05011
$ 0.05011$ 0.05011

$ 0.05088
$ 0.05088$ 0.05088

$ 0.6200117873240762
$ 0.6200117873240762$ 0.6200117873240762

$ 0.019190999425412084
$ 0.019190999425412084$ 0.019190999425412084

+0.03%

-0.03%

-0.46%

-0.46%

ICT (ICT) reaalajas hind on $ 0.05014. Viimase 24 tunni jooksul ICT kaubeldud madalaim $ 0.05011 ja kõrgeim $ 0.05088 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6200117873240762 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019190999425412084.

Lüliajalise tootluse osas on ICT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ICT (ICT) – turuteave

No.7926

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.04K
$ 16.04K$ 16.04K

$ 35.10M
$ 35.10M$ 35.10M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

69,799,935
69,799,935 69,799,935

0.00%

ICT

ICT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 16.04K 24 tunnise kauplemismahuga. ICT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 69799935. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.10M.

ICT (ICT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ICT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000015-0.03%
30 päeva$ -0.00058-1.15%
60 päeva$ +0.00302+6.40%
90 päeva$ +0.02001+66.41%
ICT Hinnamuutus täna

Täna registreeris ICT muutuse $ -0.000015 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ICT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00058 (-1.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ICT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICT $ +0.00302 (+6.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ICT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02001 (+66.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ICT (ICT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ICT hinnaajaloo lehte.

Mis on ICT (ICT)

ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

ICT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ICT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ICT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ICT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ICT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ICT hinna ennustus (USD)

Kui palju on ICT (ICT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ICT (ICT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ICT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ICT hinna ennustust kohe!

ICT (ICT) tokenoomika

ICT (ICT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ICT (ICT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ICT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ICT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ICT kohalike valuutade suhtes

1 ICT(ICT)/VND
1,319.4341
1 ICT(ICT)/AUD
A$0.0762128
1 ICT(ICT)/GBP
0.0366022
1 ICT(ICT)/EUR
0.042619
1 ICT(ICT)/USD
$0.05014
1 ICT(ICT)/MYR
RM0.2110894
1 ICT(ICT)/TRY
2.0452106
1 ICT(ICT)/JPY
¥7.37058
1 ICT(ICT)/ARS
ARS$65.0320814
1 ICT(ICT)/RUB
3.9966594
1 ICT(ICT)/INR
4.3877514
1 ICT(ICT)/IDR
Rp808.7095642
1 ICT(ICT)/KRW
69.6384432
1 ICT(ICT)/PHP
2.835417
1 ICT(ICT)/EGP
￡E.2.4197564
1 ICT(ICT)/BRL
R$0.270756
1 ICT(ICT)/CAD
C$0.0691932
1 ICT(ICT)/BDT
6.0890016
1 ICT(ICT)/NGN
76.9017236
1 ICT(ICT)/UAH
2.0662694
1 ICT(ICT)/VES
Bs6.7689
1 ICT(ICT)/CLP
$48.33496
1 ICT(ICT)/PKR
Rs14.2036592
1 ICT(ICT)/KZT
27.1462974
1 ICT(ICT)/THB
฿1.6240346
1 ICT(ICT)/TWD
NT$1.5057042
1 ICT(ICT)/AED
د.إ0.1840138
1 ICT(ICT)/CHF
Fr0.040112
1 ICT(ICT)/HKD
HK$0.3920948
1 ICT(ICT)/AMD
֏19.1665164
1 ICT(ICT)/MAD
.د.م0.4507586
1 ICT(ICT)/MXN
$0.9461418
1 ICT(ICT)/PLN
0.1825096
1 ICT(ICT)/RON
лв0.2166048
1 ICT(ICT)/SEK
kr0.478837
1 ICT(ICT)/BGN
лв0.0837338
1 ICT(ICT)/HUF
Ft16.927264
1 ICT(ICT)/CZK
1.047926
1 ICT(ICT)/KWD
د.ك0.0152927
1 ICT(ICT)/ILS
0.1689718
1 ICT(ICT)/NOK
kr0.5109266
1 ICT(ICT)/NZD
$0.0842352

ICT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ICT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse ICT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ICT kohta

Kui palju on ICT (ICT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICT hind USD on 0.05014 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICT/USD hind?
Praegune hind ICT/USD on $ 0.05014. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ICT turukapitalisatsioon?
ICT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICT ringlev varu?
ICT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICT (ATH) hind?
ICT saavutab ATH hinna summas 0.6200117873240762 USD.
Mis oli kõigi aegade ICT madalaim (ATL) hind?
ICT nägi ATL hinda summas 0.019190999425412084 USD.
Milline on ICT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICT kauplemismaht on $ 16.04K USD.
Kas ICT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICT hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

