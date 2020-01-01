Icrypex Token (ICPX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Icrypex Token (ICPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Icrypex Token (ICPX) teave Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Ametlik veebisait: https://www.icrypex.com/en Valge raamat: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d Ostke ICPX kohe!

Icrypex Token (ICPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Icrypex Token (ICPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 261.02M $ 261.02M $ 261.02M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 475.00M $ 475.00M $ 475.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.495 $ 4.495 $ 4.495 Kõigi aegade madalaim: $ 0.9098292302059229 $ 0.9098292302059229 $ 0.9098292302059229 Praegune hind: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Lisateave Icrypex Token (ICPX) hinna kohta

Icrypex Token (ICPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Icrypex Token (ICPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ICPX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ICPX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ICPX tokeni tokenoomikat, avastage ICPX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ICPX Kas olete huvitatud Icrypex Token (ICPX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ICPX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ICPX MEXC-ist osta!

Icrypex Token (ICPX) hinna ajalugu ICPX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ICPX hinna ajalugu kohe!

ICPX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ICPX võiks suunduda? Meie ICPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ICPX tokeni hinna ennustust kohe!

