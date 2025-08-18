Rohkem infot ICPX

Icrypex Token logo

Icrypex Token hind(ICPX)

1 ICPX/USD reaalajas hind:

Icrypex Token (ICPX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:16 (UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) hinna teave (USD)

Icrypex Token (ICPX) reaalajas hind on $ 0.977. Viimase 24 tunni jooksul ICPX kaubeldud madalaim $ 0.95 ja kõrgeim $ 0.979 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICPXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0308218890089247 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9098292302059229.

Lüliajalise tootluse osas on ICPX muutunud +1.77% viimase tunni jooksul, +1.55% 24 tunni vältel +3.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Icrypex Token (ICPX) – turuteave

Icrypex Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 21.39K 24 tunnise kauplemismahuga. ICPX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 261015290.49. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 488.50M.

Icrypex Token (ICPX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Icrypex Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01491+1.55%
30 päeva$ -0.255-20.70%
60 päeva$ -0.336-25.60%
90 päeva$ -0.291-22.95%
Icrypex Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ICPX muutuse $ +0.01491 (+1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Icrypex Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.255 (-20.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Icrypex Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICPX $ -0.336 (-25.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Icrypex Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.291 (-22.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Icrypex Token (ICPX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Icrypex Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Icrypex Token (ICPX)

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Icrypex Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Icrypex Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ICPX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Icrypex Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Icrypex Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Icrypex Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Icrypex Token (ICPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Icrypex Token (ICPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Icrypex Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Icrypex Token hinna ennustust kohe!

Icrypex Token (ICPX) tokenoomika

Icrypex Token (ICPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Icrypex Token (ICPX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Icrypex Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Icrypex Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ICPX kohalike valuutade suhtes

Icrypex Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Icrypex Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Icrypex Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Icrypex Token kohta

Kui palju on Icrypex Token (ICPX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICPX hind USD on 0.977 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICPX/USD hind?
Praegune hind ICPX/USD on $ 0.977. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Icrypex Token turukapitalisatsioon?
ICPX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICPX ringlev varu?
ICPX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICPX (ATH) hind?
ICPX saavutab ATH hinna summas 2.0308218890089247 USD.
Mis oli kõigi aegade ICPX madalaim (ATL) hind?
ICPX nägi ATL hinda summas 0.9098292302059229 USD.
Milline on ICPX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICPX kauplemismaht on $ 21.39K USD.
Kas ICPX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICPX hinna ennustust.
Icrypex Token (ICPX) Olulised valdkonna uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

