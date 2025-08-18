Icrypex Token (ICPX) reaalajas hind on $ 0.977. Viimase 24 tunni jooksul ICPX kaubeldud madalaim $ 0.95 ja kõrgeim $ 0.979 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICPXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0308218890089247 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9098292302059229.
Lüliajalise tootluse osas on ICPX muutunud +1.77% viimase tunni jooksul, +1.55% 24 tunni vältel +3.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Icrypex Token (ICPX) – turuteave
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 21.39K
$ 21.39K$ 21.39K
$ 488.50M
$ 488.50M$ 488.50M
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
261,015,290.49
261,015,290.49 261,015,290.49
0.00%
AVAX_CCHAIN
ICPX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 261015290.49. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 488.50M.
Icrypex Token (ICPX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Icrypex Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.01491
+1.55%
30 päeva
$ -0.255
-20.70%
60 päeva
$ -0.336
-25.60%
90 päeva
$ -0.291
-22.95%
Icrypex Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris ICPX muutuse $ +0.01491 (+1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Icrypex Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.255 (-20.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Icrypex Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICPX $ -0.336 (-25.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Icrypex Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.291 (-22.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Icrypex Token (ICPX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.
Icrypex Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Icrypex Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ICPX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Icrypex Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Icrypex Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Icrypex Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Icrypex Token (ICPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Icrypex Token (ICPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Icrypex Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Icrypex Token (ICPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Icrypex Token (ICPX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Icrypex Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Icrypex Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
