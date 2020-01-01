Ice Open Network (ICENETWORK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ice Open Network (ICENETWORK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ice Open Network (ICENETWORK) teave Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Ametlik veebisait: https://ice.io Valge raamat: https://ice.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Ostke ICENETWORK kohe!

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ice Open Network (ICENETWORK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.19M $ 35.19M $ 35.19M Koguvaru: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Ringlev varu: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 112.50M $ 112.50M $ 112.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Praegune hind: $ 0.005319 $ 0.005319 $ 0.005319 Lisateave Ice Open Network (ICENETWORK) hinna kohta

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ice Open Network (ICENETWORK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ICENETWORK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ICENETWORK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ICENETWORK tokeni tokenoomikat, avastage ICENETWORK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ICENETWORK Kas olete huvitatud Ice Open Network (ICENETWORK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ICENETWORK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ICENETWORK MEXC-ist osta!

Ice Open Network (ICENETWORK) hinna ajalugu ICENETWORK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ICENETWORK hinna ajalugu kohe!

ICENETWORK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ICENETWORK võiks suunduda? Meie ICENETWORK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ICENETWORK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!