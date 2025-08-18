Rohkem infot ICENETWORK

Ice Open Network (ICENETWORK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:07 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006037
$ 0.006037$ 0.006037
24 h madal
$ 0.006413
$ 0.006413$ 0.006413
24 h kõrge

$ 0.006037
$ 0.006037$ 0.006037

$ 0.006413
$ 0.006413$ 0.006413

$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477

$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793

-0.80%

-0.97%

-1.56%

-1.56%

Ice Open Network (ICENETWORK) reaalajas hind on $ 0.006219. Viimase 24 tunni jooksul ICENETWORK kaubeldud madalaim $ 0.006037 ja kõrgeim $ 0.006413 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICENETWORKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.31287622386434477 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002752095838621793.

Lüliajalise tootluse osas on ICENETWORK muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ice Open Network (ICENETWORK) – turuteave

No.653

$ 41.14M
$ 41.14M$ 41.14M

$ 116.46K
$ 116.46K$ 116.46K

$ 131.54M
$ 131.54M$ 131.54M

6.62B
6.62B 6.62B

21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26

BSC

Ice Open Network praegune turukapitalisatsioon on $ 41.14M $ 116.46K 24 tunnise kauplemismahuga. ICENETWORK ringlev varu on 6.62B, mille koguvaru on 21150537435.26. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Ice Open Network (ICENETWORK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ice Open Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00006092-0.97%
30 päeva$ +0.001588+34.29%
60 päeva$ +0.001077+20.94%
90 päeva$ -0.00025-3.87%
Ice Open Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris ICENETWORK muutuse $ -0.00006092 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ice Open Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001588 (+34.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ice Open Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICENETWORK $ +0.001077 (+20.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ice Open Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00025 (-3.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ice Open Network (ICENETWORK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ice Open Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ice Open Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ICENETWORK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ice Open Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ice Open Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ice Open Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ice Open Network (ICENETWORK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ice Open Network (ICENETWORK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ice Open Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ice Open Network hinna ennustust kohe!

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenoomika

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICENETWORK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ice Open Network (ICENETWORK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ice Open Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ice Open Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ICENETWORK kohalike valuutade suhtes

1 Ice Open Network(ICENETWORK)/VND
163.652985
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/AUD
A$0.00945288
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/GBP
0.00453987
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/EUR
0.00528615
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/USD
$0.006219
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/MYR
RM0.02618199
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/TRY
0.25367301
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/JPY
¥0.914193
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/ARS
ARS$8.06610519
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/RUB
0.49571649
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/INR
0.54422469
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/IDR
Rp100.30643757
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/KRW
8.63744472
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/PHP
0.35168445
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/EGP
￡E.0.30012894
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/BRL
R$0.0335826
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/CAD
C$0.00858222
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/BDT
0.75523536
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/NGN
9.53832906
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/UAH
0.25628499
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/VES
Bs0.839565
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/CLP
$5.995116
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/PKR
Rs1.76171832
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/KZT
3.36702879
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/THB
฿0.20143341
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/TWD
NT$0.18675657
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/AED
د.إ0.02282373
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/CHF
Fr0.0049752
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/HKD
HK$0.04863258
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/AMD
֏2.37727494
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/MAD
.د.م0.05590881
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/MXN
$0.11735253
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/PLN
0.02263716
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/RON
лв0.02686608
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/SEK
kr0.05939145
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/BGN
лв0.01038573
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/HUF
Ft2.0995344
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/CZK
0.1299771
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/KWD
د.ك0.001896795
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/ILS
0.02095803
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/NOK
kr0.06337161
1 Ice Open Network(ICENETWORK)/NZD
$0.01044792

Ice Open Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ice Open Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ice Open Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ice Open Network kohta

Kui palju on Ice Open Network (ICENETWORK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICENETWORK hind USD on 0.006219 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICENETWORK/USD hind?
Praegune hind ICENETWORK/USD on $ 0.006219. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ice Open Network turukapitalisatsioon?
ICENETWORK turukapitalisatsioon on $ 41.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICENETWORK ringlev varu?
ICENETWORK ringlev varu on 6.62B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICENETWORK (ATH) hind?
ICENETWORK saavutab ATH hinna summas 0.31287622386434477 USD.
Mis oli kõigi aegade ICENETWORK madalaim (ATL) hind?
ICENETWORK nägi ATL hinda summas 0.002752095838621793 USD.
Milline on ICENETWORK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICENETWORK kauplemismaht on $ 116.46K USD.
Kas ICENETWORK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICENETWORK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICENETWORK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:29:07 (UTC+8)

