Ice Open Network (ICENETWORK) reaalajas hind on $ 0.006219. Viimase 24 tunni jooksul ICENETWORK kaubeldud madalaim $ 0.006037 ja kõrgeim $ 0.006413 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICENETWORKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.31287622386434477 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002752095838621793.
Lüliajalise tootluse osas on ICENETWORK muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ice Open Network (ICENETWORK) – turuteave
No.653
$ 41.14M
$ 41.14M$ 41.14M
$ 116.46K
$ 116.46K$ 116.46K
$ 131.54M
$ 131.54M$ 131.54M
6.62B
6.62B 6.62B
21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26
BSC
Ice Open Network praegune turukapitalisatsioon on $ 41.14M$ 116.46K 24 tunnise kauplemismahuga. ICENETWORK ringlev varu on 6.62B, mille koguvaru on 21150537435.26. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Ice Open Network (ICENETWORK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ice Open Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00006092
-0.97%
30 päeva
$ +0.001588
+34.29%
60 päeva
$ +0.001077
+20.94%
90 päeva
$ -0.00025
-3.87%
Ice Open Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris ICENETWORK muutuse $ -0.00006092 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ice Open Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001588 (+34.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ice Open Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICENETWORK $ +0.001077 (+20.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ice Open Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00025 (-3.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ice Open Network (ICENETWORK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.
Ice Open Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ice Open Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ICENETWORK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ice Open Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ice Open Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ice Open Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ice Open Network (ICENETWORK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ice Open Network (ICENETWORK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ice Open Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ice Open Network (ICENETWORK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICENETWORK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ice Open Network (ICENETWORK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ice Open Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ice Open Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.