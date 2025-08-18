ICEBERG (ICEBERG) reaalajas hind on $ 0.00000049. Viimase 24 tunni jooksul ICEBERG kaubeldud madalaim $ 0.00000028 ja kõrgeim $ 0.00000059 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICEBERGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on ICEBERG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +8.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ICEBERG (ICEBERG) – turuteave
$ 133.59
$ 49.00K
100,000,000,000
ICEBERG praegune turukapitalisatsioon on --$ 133.59 24 tunnise kauplemismahuga. ICEBERG ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ICEBERG (ICEBERG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ICEBERG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00000075
-60.49%
60 päeva
$ -0.00000098
-66.67%
90 päeva
$ -0.00002951
-98.37%
ICEBERG Hinnamuutus täna
Täna registreeris ICEBERG muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ICEBERG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000075 (-60.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ICEBERG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICEBERG $ -0.00000098 (-66.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ICEBERG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002951 (-98.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ICEBERG (ICEBERG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Iceberg is a Web3.0 platform designed to enhance work processes. Revolutionize work with an integrated, decentralized Web3.0 workspace that simplifies processes, enhances collaboration, and boosts productivity. Iceberg, integrated with Telegram, features AI tools and the first Web3.0 CRM system, consolidating all necessary tools in one place to increase productivity and improve communication.
ICEBERG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ICEBERG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ICEBERG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ICEBERG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ICEBERG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ICEBERG hinna ennustus (USD)
Kui palju on ICEBERG (ICEBERG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ICEBERG (ICEBERG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ICEBERG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ICEBERG (ICEBERG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICEBERG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ICEBERG (ICEBERG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ICEBERG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ICEBERG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
