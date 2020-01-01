ICB Network (ICBX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ICB Network (ICBX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ICB Network (ICBX) teave ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Ametlik veebisait: https://www.icb.network/ Valge raamat: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Plokiahela Explorer: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Ostke ICBX kohe!

ICB Network (ICBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ICB Network (ICBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.20M $ 6.20M $ 6.20M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.14M $ 32.14M $ 32.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Praegune hind: $ 0.0003214 $ 0.0003214 $ 0.0003214 Lisateave ICB Network (ICBX) hinna kohta

ICB Network (ICBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ICB Network (ICBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ICBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ICBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ICBX tokeni tokenoomikat, avastage ICBX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ICBX Kas olete huvitatud ICB Network (ICBX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ICBX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ICBX MEXC-ist osta!

ICB Network (ICBX) hinna ajalugu ICBX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ICBX hinna ajalugu kohe!

ICBX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ICBX võiks suunduda? Meie ICBX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ICBX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!