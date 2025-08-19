ICB Network (ICBX) reaalajas hind on $ 0.0003166. Viimase 24 tunni jooksul ICBX kaubeldud madalaim $ 0.0003 ja kõrgeim $ 0.0003419 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000884643643879396 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000043342386939507.
Lüliajalise tootluse osas on ICBX muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.25% 24 tunni vältel -13.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ICB Network (ICBX) – turuteave
$ 6.11M
$ 70.21K
$ 31.66M
19.29B
100,000,000,000
100,000,000,000
19.29%
ICBX
ICB Network praegune turukapitalisatsioon on $ 6.11M$ 70.21K 24 tunnise kauplemismahuga. ICBX ringlev varu on 19.29B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.66M.
ICB Network (ICBX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ICB Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000793
-0.25%
30 päeva
$ -0.0000544
-14.67%
60 päeva
$ +0.0001166
+58.30%
90 päeva
$ +0.0001166
+58.30%
ICB Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris ICBX muutuse $ -0.000000793 (-0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ICB Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000544 (-14.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ICB Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICBX $ +0.0001166 (+58.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ICB Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001166 (+58.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ICB Network (ICBX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.
ICB Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ICB Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ICBX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ICB Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ICB Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ICB Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on ICB Network (ICBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ICB Network (ICBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ICB Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ICB Network (ICBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ICB Network (ICBX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ICB Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ICB Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.