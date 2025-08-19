Rohkem infot ICBX

ICB Network hind(ICBX)

1 ICBX/USD reaalajas hind:

$0.0003166
$0.0003166$0.0003166
-0.25%1D
USD
ICB Network (ICBX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:11:24 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003
24 h madal
$ 0.0003419
$ 0.0003419$ 0.0003419
24 h kõrge

$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003

$ 0.0003419
$ 0.0003419$ 0.0003419

$ 0.000884643643879396
$ 0.000884643643879396$ 0.000884643643879396

$ 0.000043342386939507
$ 0.000043342386939507$ 0.000043342386939507

-0.45%

-0.25%

-13.69%

-13.69%

ICB Network (ICBX) reaalajas hind on $ 0.0003166. Viimase 24 tunni jooksul ICBX kaubeldud madalaim $ 0.0003 ja kõrgeim $ 0.0003419 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000884643643879396 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000043342386939507.

Lüliajalise tootluse osas on ICBX muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.25% 24 tunni vältel -13.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ICB Network (ICBX) – turuteave

No.1329

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

$ 70.21K
$ 70.21K$ 70.21K

$ 31.66M
$ 31.66M$ 31.66M

19.29B
19.29B 19.29B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

19.29%

ICBX

ICB Network praegune turukapitalisatsioon on $ 6.11M $ 70.21K 24 tunnise kauplemismahuga. ICBX ringlev varu on 19.29B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.66M.

ICB Network (ICBX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ICB Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000793-0.25%
30 päeva$ -0.0000544-14.67%
60 päeva$ +0.0001166+58.30%
90 päeva$ +0.0001166+58.30%
ICB Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris ICBX muutuse $ -0.000000793 (-0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ICB Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000544 (-14.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ICB Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ICBX $ +0.0001166 (+58.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ICB Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001166 (+58.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ICB Network (ICBX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ICB Network hinnaajaloo lehte.

Mis on ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ICB Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ICBX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ICB Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ICB Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ICB Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on ICB Network (ICBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ICB Network (ICBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ICB Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ICB Network hinna ennustust kohe!

ICB Network (ICBX) tokenoomika

ICB Network (ICBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ICB Network (ICBX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ICB Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ICB Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ICBX kohalike valuutade suhtes

ICB Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ICB Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ICB Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ICB Network kohta

Kui palju on ICB Network (ICBX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICBX hind USD on 0.0003166 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICBX/USD hind?
Praegune hind ICBX/USD on $ 0.0003166. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ICB Network turukapitalisatsioon?
ICBX turukapitalisatsioon on $ 6.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICBX ringlev varu?
ICBX ringlev varu on 19.29B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICBX (ATH) hind?
ICBX saavutab ATH hinna summas 0.000884643643879396 USD.
Mis oli kõigi aegade ICBX madalaim (ATL) hind?
ICBX nägi ATL hinda summas 0.000043342386939507 USD.
Milline on ICBX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICBX kauplemismaht on $ 70.21K USD.
Kas ICBX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICBX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:11:24 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

