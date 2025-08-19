Mis on ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ICB Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida ICBX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse ICB Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ICB Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ICB Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on ICB Network (ICBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ICB Network (ICBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ICB Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ICB Network hinna ennustust kohe!

ICB Network (ICBX) tokenoomika

ICB Network (ICBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ICB Network (ICBX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ICB Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ICB Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ICBX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ICB Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ICB Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ICB Network kohta Kui palju on ICB Network (ICBX) tänapäeval väärt? Reaalajas ICBX hind USD on 0.0003166 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ICBX/USD hind? $ 0.0003166 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ICBX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ICB Network turukapitalisatsioon? ICBX turukapitalisatsioon on $ 6.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ICBX ringlev varu? ICBX ringlev varu on 19.29B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICBX (ATH) hind? ICBX saavutab ATH hinna summas 0.000884643643879396 USD . Mis oli kõigi aegade ICBX madalaim (ATL) hind? ICBX nägi ATL hinda summas 0.000043342386939507 USD . Milline on ICBX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ICBX kauplemismaht on $ 70.21K USD . Kas ICBX sel aastal kõrgemale ka suundub? ICBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICBX hinna ennustust

ICB Network (ICBX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-18 17:40:00 Valdkonna uudised Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours 08-18 10:12:00 Valdkonna uudised Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused? Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.