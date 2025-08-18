Rohkem infot IAI

IAI Hinnainfo

IAI Valge raamat

IAI Ametlik veebisait

IAI Tokenoomika

IAI Hinnaprognoos

IAI Ajalugu

IAI – ostujuhend

IAI-usaldusraha valuutakonverter

IAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

iAI Center logo

iAI Center hind(IAI)

1 IAI/USD reaalajas hind:

$0.00422
$0.00422$0.00422
+1.44%1D
USD
iAI Center (IAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:17 (UTC+8)

iAI Center (IAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00373
$ 0.00373$ 0.00373
24 h madal
$ 0.00436
$ 0.00436$ 0.00436
24 h kõrge

$ 0.00373
$ 0.00373$ 0.00373

$ 0.00436
$ 0.00436$ 0.00436

--
----

--
----

-0.48%

+1.44%

+15.93%

+15.93%

iAI Center (IAI) reaalajas hind on $ 0.00422. Viimase 24 tunni jooksul IAI kaubeldud madalaim $ 0.00373 ja kõrgeim $ 0.00436 näitab aktiivset turu volatiivsust. IAIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on IAI muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, +1.44% 24 tunni vältel +15.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

iAI Center (IAI) – turuteave

--
----

$ 30.51K
$ 30.51K$ 30.51K

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

iAI Center praegune turukapitalisatsioon on -- $ 30.51K 24 tunnise kauplemismahuga. IAI ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

iAI Center (IAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse iAI Center tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000599+1.44%
30 päeva$ -0.00246-36.83%
60 päeva$ -0.00201-32.27%
90 päeva$ -0.01078-71.87%
iAI Center Hinnamuutus täna

Täna registreeris IAI muutuse $ +0.0000599 (+1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

iAI Center 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00246 (-36.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

iAI Center 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IAI $ -0.00201 (-32.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

iAI Center 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01078 (-71.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada iAI Center (IAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe iAI Center hinnaajaloo lehte.

Mis on iAI Center (IAI)

iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.

iAI Center on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie iAI Center investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse iAI Center kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie iAI Center ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

iAI Center hinna ennustus (USD)

Kui palju on iAI Center (IAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iAI Center (IAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iAI Center nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake iAI Center hinna ennustust kohe!

iAI Center (IAI) tokenoomika

iAI Center (IAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

iAI Center (IAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas iAI Center osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust iAI Center osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IAI kohalike valuutade suhtes

1 iAI Center(IAI)/VND
111.0493
1 iAI Center(IAI)/AUD
A$0.0064566
1 iAI Center(IAI)/GBP
0.0030806
1 iAI Center(IAI)/EUR
0.003587
1 iAI Center(IAI)/USD
$0.00422
1 iAI Center(IAI)/MYR
RM0.0177662
1 iAI Center(IAI)/TRY
0.172387
1 iAI Center(IAI)/JPY
¥0.62034
1 iAI Center(IAI)/ARS
ARS$5.4662926
1 iAI Center(IAI)/RUB
0.3360808
1 iAI Center(IAI)/INR
0.3692922
1 iAI Center(IAI)/IDR
Rp68.0645066
1 iAI Center(IAI)/KRW
5.8610736
1 iAI Center(IAI)/PHP
0.238641
1 iAI Center(IAI)/EGP
￡E.0.2034884
1 iAI Center(IAI)/BRL
R$0.022788
1 iAI Center(IAI)/CAD
C$0.0058236
1 iAI Center(IAI)/BDT
0.5124768
1 iAI Center(IAI)/NGN
6.4723828
1 iAI Center(IAI)/UAH
0.1739062
1 iAI Center(IAI)/VES
Bs0.5697
1 iAI Center(IAI)/CLP
$4.06808
1 iAI Center(IAI)/PKR
Rs1.1954416
1 iAI Center(IAI)/KZT
2.2847502
1 iAI Center(IAI)/THB
฿0.1365592
1 iAI Center(IAI)/TWD
NT$0.1267266
1 iAI Center(IAI)/AED
د.إ0.0154874
1 iAI Center(IAI)/CHF
Fr0.003376
1 iAI Center(IAI)/HKD
HK$0.0330004
1 iAI Center(IAI)/AMD
֏1.6131372
1 iAI Center(IAI)/MAD
.د.م0.0379378
1 iAI Center(IAI)/MXN
$0.0789984
1 iAI Center(IAI)/PLN
0.0153186
1 iAI Center(IAI)/RON
лв0.0182304
1 iAI Center(IAI)/SEK
kr0.0402166
1 iAI Center(IAI)/BGN
лв0.0070474
1 iAI Center(IAI)/HUF
Ft1.4237436
1 iAI Center(IAI)/CZK
0.0881558
1 iAI Center(IAI)/KWD
د.ك0.0012871
1 iAI Center(IAI)/ILS
0.0142214
1 iAI Center(IAI)/NOK
kr0.0428752
1 iAI Center(IAI)/NZD
$0.0070896

iAI Center ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest iAI Center võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse iAI Center ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iAI Center kohta

Kui palju on iAI Center (IAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas IAI hind USD on 0.00422 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IAI/USD hind?
Praegune hind IAI/USD on $ 0.00422. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on iAI Center turukapitalisatsioon?
IAI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IAI ringlev varu?
IAI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IAI (ATH) hind?
IAI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade IAI madalaim (ATL) hind?
IAI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on IAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IAI kauplemismaht on $ 30.51K USD.
Kas IAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
IAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:17 (UTC+8)

iAI Center (IAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

IAI/USD kalkulaator

Summa

IAI
IAI
USD
USD

1 IAI = 0.00422 USD

Kauplemine: IAI

IAIUSDT
$0.00422
$0.00422$0.00422
+1.44%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu