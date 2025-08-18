iAI Center (IAI) reaalajas hind on $ 0.00422. Viimase 24 tunni jooksul IAI kaubeldud madalaim $ 0.00373 ja kõrgeim $ 0.00436 näitab aktiivset turu volatiivsust. IAIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on IAI muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, +1.44% 24 tunni vältel +15.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
iAI Center (IAI) – turuteave
$ 30.51K
$ 30.51K$ 30.51K
$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
MATIC
iAI Center praegune turukapitalisatsioon on --$ 30.51K 24 tunnise kauplemismahuga. IAI ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
iAI Center (IAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse iAI Center tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000599
+1.44%
30 päeva
$ -0.00246
-36.83%
60 päeva
$ -0.00201
-32.27%
90 päeva
$ -0.01078
-71.87%
iAI Center Hinnamuutus täna
Täna registreeris IAI muutuse $ +0.0000599 (+1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
iAI Center 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00246 (-36.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
iAI Center 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IAI $ -0.00201 (-32.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
iAI Center 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01078 (-71.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada iAI Center (IAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.
iAI Center on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie iAI Center investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse iAI Center kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie iAI Center ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
iAI Center hinna ennustus (USD)
Kui palju on iAI Center (IAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iAI Center (IAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iAI Center nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
iAI Center (IAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
