HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) reaalajas hind on $ 0.002. Viimase 24 tunni jooksul HYPERSKIDS kaubeldud madalaim $ 0.0019 ja kõrgeim $ 0.0023 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYPERSKIDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.024004661749068318 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000005915438903127.
Lüliajalise tootluse osas on HYPERSKIDS muutunud -1.04% viimase tunni jooksul, -9.09% 24 tunni vältel -0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) – turuteave
HYPERSKIDS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 7.64K 24 tunnise kauplemismahuga. HYPERSKIDS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999987426.744986. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.00M.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HYPERSKIDS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00019998
-9.09%
30 päeva
$ +0.00094
+88.67%
60 päeva
$ +0.00069
+52.67%
90 päeva
$ -0.00531
-72.65%
HYPERSKIDS Hinnamuutus täna
Täna registreeris HYPERSKIDS muutuse $ -0.00019998 (-9.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HYPERSKIDS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00094 (+88.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HYPERSKIDS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYPERSKIDS $ +0.00069 (+52.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HYPERSKIDS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00531 (-72.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology.
Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.
HYPERSKIDS hinna ennustus (USD)
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYPERSKIDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.