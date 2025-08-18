Rohkem infot HYPERSKIDS

HYPERSKIDS hind(HYPERSKIDS)

1 HYPERSKIDS/USD reaalajas hind:

$0.002
$0.002
-9.09%1D
USD
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:36:55 (UTC+8)

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0019
$ 0.0019
24 h madal
$ 0.0023
$ 0.0023
24 h kõrge

$ 0.0019
$ 0.0019

$ 0.0023
$ 0.0023

$ 0.024004661749068318
$ 0.024004661749068318

$ 0.000005915438903127
$ 0.000005915438903127

-1.04%

-9.09%

-0.45%

-0.45%

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) reaalajas hind on $ 0.002. Viimase 24 tunni jooksul HYPERSKIDS kaubeldud madalaim $ 0.0019 ja kõrgeim $ 0.0023 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYPERSKIDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.024004661749068318 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000005915438903127.

Lüliajalise tootluse osas on HYPERSKIDS muutunud -1.04% viimase tunni jooksul, -9.09% 24 tunni vältel -0.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) – turuteave

No.5224

$ 0.00
$ 0.00

$ 7.64K
$ 7.64K

$ 2.00M
$ 2.00M

0.00
0.00

999,987,622
999,987,622

999,987,426.744986
999,987,426.744986

0.00%

SOL

HYPERSKIDS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 7.64K 24 tunnise kauplemismahuga. HYPERSKIDS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999987426.744986. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.00M.

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HYPERSKIDS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00019998-9.09%
30 päeva$ +0.00094+88.67%
60 päeva$ +0.00069+52.67%
90 päeva$ -0.00531-72.65%
HYPERSKIDS Hinnamuutus täna

Täna registreeris HYPERSKIDS muutuse $ -0.00019998 (-9.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HYPERSKIDS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00094 (+88.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HYPERSKIDS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYPERSKIDS $ +0.00069 (+52.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HYPERSKIDS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00531 (-72.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HYPERSKIDS hinnaajaloo lehte.

Mis on HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.

HYPERSKIDS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HYPERSKIDS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HYPERSKIDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HYPERSKIDS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HYPERSKIDS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HYPERSKIDS hinna ennustus (USD)

Kui palju on HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HYPERSKIDS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HYPERSKIDS hinna ennustust kohe!

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenoomika

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYPERSKIDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HYPERSKIDS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HYPERSKIDS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HYPERSKIDS kohalike valuutade suhtes

HYPERSKIDS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HYPERSKIDS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HYPERSKIDS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HYPERSKIDS kohta

Kui palju on HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas HYPERSKIDS hind USD on 0.002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HYPERSKIDS/USD hind?
Praegune hind HYPERSKIDS/USD on $ 0.002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HYPERSKIDS turukapitalisatsioon?
HYPERSKIDS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HYPERSKIDS ringlev varu?
HYPERSKIDS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HYPERSKIDS (ATH) hind?
HYPERSKIDS saavutab ATH hinna summas 0.024004661749068318 USD.
Mis oli kõigi aegade HYPERSKIDS madalaim (ATL) hind?
HYPERSKIDS nägi ATL hinda summas 0.000005915438903127 USD.
Milline on HYPERSKIDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HYPERSKIDS kauplemismaht on $ 7.64K USD.
Kas HYPERSKIDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
HYPERSKIDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HYPERSKIDS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:36:55 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

