Hyperliquid (HYPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hyperliquid (HYPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hyperliquid (HYPE) teave Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance. Ametlik veebisait: https://hyperliquid.xyz/ Valge raamat: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs Plokiahela Explorer: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec Ostke HYPE kohe!

Hyperliquid (HYPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hyperliquid (HYPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.92B $ 13.92B $ 13.92B Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 333.93M $ 333.93M $ 333.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.70B $ 41.70B $ 41.70B Kõigi aegade kõrgeim: $ 80 $ 80 $ 80 Kõigi aegade madalaim: $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 Praegune hind: $ 41.7 $ 41.7 $ 41.7 Lisateave Hyperliquid (HYPE) hinna kohta

Hyperliquid (HYPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hyperliquid (HYPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HYPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HYPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HYPE tokeni tokenoomikat, avastage HYPE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HYPE Kas olete huvitatud Hyperliquid (HYPE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HYPE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HYPE MEXC-ist osta!

Hyperliquid (HYPE) hinna ajalugu HYPE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HYPE hinna ajalugu kohe!

HYPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HYPE võiks suunduda? Meie HYPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HYPE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!