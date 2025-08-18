Rohkem infot HYPC

HyperCycle hind(HYPC)

1 HYPC/USD reaalajas hind:

$0.03643
$0.03643$0.03643
0.00%1D
USD
HyperCycle (HYPC) reaalajas hinnagraafik
HyperCycle (HYPC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03593
$ 0.03593$ 0.03593
24 h madal
$ 0.03845
$ 0.03845$ 0.03845
24 h kõrge

$ 0.03593
$ 0.03593$ 0.03593

$ 0.03845
$ 0.03845$ 0.03845

$ 1.2883715820570467
$ 1.2883715820570467$ 1.2883715820570467

$ 0.01708075677783095
$ 0.01708075677783095$ 0.01708075677783095

0.00%

0.00%

-5.21%

-5.21%

HyperCycle (HYPC) reaalajas hind on $ 0.03643. Viimase 24 tunni jooksul HYPC kaubeldud madalaim $ 0.03593 ja kõrgeim $ 0.03845 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2883715820570467 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01708075677783095.

Lüliajalise tootluse osas on HYPC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HyperCycle (HYPC) – turuteave

No.1368

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

$ 1.90K
$ 1.90K$ 1.90K

$ 78.23M
$ 78.23M$ 78.23M

155.12M
155.12M 155.12M

2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648

2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648

7.22%

ETH

HyperCycle praegune turukapitalisatsioon on $ 5.65M $ 1.90K 24 tunnise kauplemismahuga. HYPC ringlev varu on 155.12M, mille koguvaru on 2147483648. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.23M.

HyperCycle (HYPC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HyperCycle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.01598-30.50%
60 päeva$ -0.00055-1.49%
90 päeva$ -0.03084-45.85%
HyperCycle Hinnamuutus täna

Täna registreeris HYPC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HyperCycle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01598 (-30.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HyperCycle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYPC $ -0.00055 (-1.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HyperCycle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03084 (-45.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HyperCycle (HYPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HyperCycle hinnaajaloo lehte.

Mis on HyperCycle (HYPC)

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

HyperCycle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HyperCycle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HYPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HyperCycle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HyperCycle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HyperCycle hinna ennustus (USD)

Kui palju on HyperCycle (HYPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HyperCycle (HYPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HyperCycle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HyperCycle hinna ennustust kohe!

HyperCycle (HYPC) tokenoomika

HyperCycle (HYPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HyperCycle (HYPC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HyperCycle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HyperCycle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HYPC kohalike valuutade suhtes

HyperCycle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HyperCycle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HyperCycle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HyperCycle kohta

Kui palju on HyperCycle (HYPC) tänapäeval väärt?
Reaalajas HYPC hind USD on 0.03643 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HYPC/USD hind?
Praegune hind HYPC/USD on $ 0.03643. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HyperCycle turukapitalisatsioon?
HYPC turukapitalisatsioon on $ 5.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HYPC ringlev varu?
HYPC ringlev varu on 155.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HYPC (ATH) hind?
HYPC saavutab ATH hinna summas 1.2883715820570467 USD.
Mis oli kõigi aegade HYPC madalaim (ATL) hind?
HYPC nägi ATL hinda summas 0.01708075677783095 USD.
Milline on HYPC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HYPC kauplemismaht on $ 1.90K USD.
Kas HYPC sel aastal kõrgemale ka suundub?
HYPC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HYPC hinna ennustust.
