HyperCycle (HYPC) reaalajas hind on $ 0.03643. Viimase 24 tunni jooksul HYPC kaubeldud madalaim $ 0.03593 ja kõrgeim $ 0.03845 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2883715820570467 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01708075677783095.
Lüliajalise tootluse osas on HYPC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HyperCycle (HYPC) – turuteave
No.1368
$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M
$ 1.90K
$ 1.90K$ 1.90K
$ 78.23M
$ 78.23M$ 78.23M
155.12M
155.12M 155.12M
2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648
2,147,483,648
2,147,483,648 2,147,483,648
7.22%
ETH
HyperCycle praegune turukapitalisatsioon on $ 5.65M$ 1.90K 24 tunnise kauplemismahuga. HYPC ringlev varu on 155.12M, mille koguvaru on 2147483648. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.23M.
HyperCycle (HYPC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HyperCycle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.01598
-30.50%
60 päeva
$ -0.00055
-1.49%
90 päeva
$ -0.03084
-45.85%
HyperCycle Hinnamuutus täna
Täna registreeris HYPC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HyperCycle 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01598 (-30.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HyperCycle 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYPC $ -0.00055 (-1.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HyperCycle 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03084 (-45.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HyperCycle (HYPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.
HyperCycle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HyperCycle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HYPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HyperCycle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HyperCycle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HyperCycle hinna ennustus (USD)
Kui palju on HyperCycle (HYPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HyperCycle (HYPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HyperCycle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HyperCycle (HYPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HyperCycle (HYPC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HyperCycle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HyperCycle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.