HYDRA (HYDRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HYDRA (HYDRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HYDRA (HYDRA) teave Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Ametlik veebisait: https://hydrachain.org/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPJm6inJQDj_KY6vvCtLgnqTBJ-Afzn64XOROWKIag209ITp6053JovJpHuiLhIWf-oKvOR01kjvLg/pub Plokiahela Explorer: https://skynet.hydrachain.org/ Ostke HYDRA kohe!

HYDRA (HYDRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HYDRA (HYDRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Koguvaru: $ 31.72M $ 31.72M $ 31.72M Ringlev varu: $ 28.54M $ 28.54M $ 28.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 32.1 $ 32.1 $ 32.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.14448216877486206 $ 0.14448216877486206 $ 0.14448216877486206 Praegune hind: $ 0.1601 $ 0.1601 $ 0.1601 Lisateave HYDRA (HYDRA) hinna kohta

HYDRA (HYDRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HYDRA (HYDRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HYDRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HYDRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HYDRA tokeni tokenoomikat, avastage HYDRA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HYDRA Kas olete huvitatud HYDRA (HYDRA) lisamisest oma portfooliosse?

HYDRA (HYDRA) hinna ajalugu HYDRA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HYDRA hinna ajalugu kohe!

HYDRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HYDRA võiks suunduda? Meie HYDRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HYDRA tokeni hinna ennustust kohe!

