HYDRA logo

HYDRA hind(HYDRA)

1 HYDRA/USD reaalajas hind:

-0.06%1D
USD
HYDRA (HYDRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:36:29 (UTC+8)

HYDRA (HYDRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.1629
$ 0.1629$ 0.1629
24 h kõrge

0.00%

-0.06%

+2.91%

+2.91%

HYDRA (HYDRA) reaalajas hind on $ 0.1625. Viimase 24 tunni jooksul HYDRA kaubeldud madalaim $ 0.1605 ja kõrgeim $ 0.1629 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYDRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.17624526 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14448216877486206.

Lüliajalise tootluse osas on HYDRA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HYDRA (HYDRA) – turuteave

No.1457

2021-06-30 00:00:00

NONE

HYDRA praegune turukapitalisatsioon on $ 4.64M $ 56.73K 24 tunnise kauplemismahuga. HYDRA ringlev varu on 28.54M, mille koguvaru on 31717431.2930602. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

HYDRA (HYDRA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HYDRA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000098-0.06%
30 päeva$ -0.022-11.93%
60 päeva$ -0.0196-10.77%
90 päeva$ -0.0343-17.43%
HYDRA Hinnamuutus täna

Täna registreeris HYDRA muutuse $ -0.000098 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HYDRA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.022 (-11.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HYDRA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYDRA $ -0.0196 (-10.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HYDRA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0343 (-17.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HYDRA (HYDRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HYDRA hinnaajaloo lehte.

Mis on HYDRA (HYDRA)

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

HYDRA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HYDRA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HYDRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HYDRA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HYDRA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HYDRA hinna ennustus (USD)

Kui palju on HYDRA (HYDRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HYDRA (HYDRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HYDRA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HYDRA hinna ennustust kohe!

HYDRA (HYDRA) tokenoomika

HYDRA (HYDRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYDRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HYDRA (HYDRA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HYDRA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HYDRA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HYDRA kohalike valuutade suhtes

1 HYDRA(HYDRA)/VND
4,276.1875
1 HYDRA(HYDRA)/AUD
A$0.247
1 HYDRA(HYDRA)/GBP
0.118625
1 HYDRA(HYDRA)/EUR
0.138125
1 HYDRA(HYDRA)/USD
$0.1625
1 HYDRA(HYDRA)/MYR
RM0.684125
1 HYDRA(HYDRA)/TRY
6.628375
1 HYDRA(HYDRA)/JPY
¥23.8875
1 HYDRA(HYDRA)/ARS
ARS$210.764125
1 HYDRA(HYDRA)/RUB
12.952875
1 HYDRA(HYDRA)/INR
14.220375
1 HYDRA(HYDRA)/IDR
Rp2,620.967375
1 HYDRA(HYDRA)/KRW
225.693
1 HYDRA(HYDRA)/PHP
9.189375
1 HYDRA(HYDRA)/EGP
￡E.7.84225
1 HYDRA(HYDRA)/BRL
R$0.8775
1 HYDRA(HYDRA)/CAD
C$0.22425
1 HYDRA(HYDRA)/BDT
19.734
1 HYDRA(HYDRA)/NGN
249.23275
1 HYDRA(HYDRA)/UAH
6.696625
1 HYDRA(HYDRA)/VES
Bs21.9375
1 HYDRA(HYDRA)/CLP
$156.65
1 HYDRA(HYDRA)/PKR
Rs46.033
1 HYDRA(HYDRA)/KZT
87.979125
1 HYDRA(HYDRA)/THB
฿5.24875
1 HYDRA(HYDRA)/TWD
NT$4.879875
1 HYDRA(HYDRA)/AED
د.إ0.596375
1 HYDRA(HYDRA)/CHF
Fr0.13
1 HYDRA(HYDRA)/HKD
HK$1.27075
1 HYDRA(HYDRA)/AMD
֏62.11725
1 HYDRA(HYDRA)/MAD
.د.م1.460875
1 HYDRA(HYDRA)/MXN
$3.066375
1 HYDRA(HYDRA)/PLN
0.5915
1 HYDRA(HYDRA)/RON
лв0.702
1 HYDRA(HYDRA)/SEK
kr1.551875
1 HYDRA(HYDRA)/BGN
лв0.271375
1 HYDRA(HYDRA)/HUF
Ft54.86
1 HYDRA(HYDRA)/CZK
3.39625
1 HYDRA(HYDRA)/KWD
د.ك0.0495625
1 HYDRA(HYDRA)/ILS
0.547625
1 HYDRA(HYDRA)/NOK
kr1.655875
1 HYDRA(HYDRA)/NZD
$0.273

HYDRA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HYDRA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HYDRA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HYDRA kohta

Kui palju on HYDRA (HYDRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas HYDRA hind USD on 0.1625 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HYDRA/USD hind?
Praegune hind HYDRA/USD on $ 0.1625. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HYDRA turukapitalisatsioon?
HYDRA turukapitalisatsioon on $ 4.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HYDRA ringlev varu?
HYDRA ringlev varu on 28.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HYDRA (ATH) hind?
HYDRA saavutab ATH hinna summas 52.17624526 USD.
Mis oli kõigi aegade HYDRA madalaim (ATL) hind?
HYDRA nägi ATL hinda summas 0.14448216877486206 USD.
Milline on HYDRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HYDRA kauplemismaht on $ 56.73K USD.
Kas HYDRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
HYDRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HYDRA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:36:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HYDRA/USD kalkulaator

Summa

HYDRA
HYDRA
USD
USD

1 HYDRA = 0.1625 USD

Kauplemine: HYDRA

HYDRAUSDT
$0.1626
$0.1626$0.1626
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu