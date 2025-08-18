HYDRA (HYDRA) reaalajas hind on $ 0.1625. Viimase 24 tunni jooksul HYDRA kaubeldud madalaim $ 0.1605 ja kõrgeim $ 0.1629 näitab aktiivset turu volatiivsust. HYDRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.17624526 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14448216877486206.
Lüliajalise tootluse osas on HYDRA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HYDRA (HYDRA) – turuteave
$ 4.64M
$ 56.73K
$ 5.15M
28.54M
31,717,431.2930602
2021-06-30 00:00:00
HYDRA praegune turukapitalisatsioon on $ 4.64M$ 56.73K 24 tunnise kauplemismahuga. HYDRA ringlev varu on 28.54M, mille koguvaru on 31717431.2930602. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
HYDRA (HYDRA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HYDRA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000098
-0.06%
30 päeva
$ -0.022
-11.93%
60 päeva
$ -0.0196
-10.77%
90 päeva
$ -0.0343
-17.43%
HYDRA Hinnamuutus täna
Täna registreeris HYDRA muutuse $ -0.000098 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HYDRA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.022 (-11.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HYDRA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HYDRA $ -0.0196 (-10.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HYDRA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0343 (-17.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HYDRA (HYDRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.
HYDRA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HYDRA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HYDRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HYDRA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HYDRA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HYDRA hinna ennustus (USD)
Kui palju on HYDRA (HYDRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HYDRA (HYDRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HYDRA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HYDRA (HYDRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HYDRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HYDRA (HYDRA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HYDRA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HYDRA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.