Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Honeyland (HXD) tokenoomika

Honeyland (HXD) tokenoomika

Honeyland (HXD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Honeyland kohta Kui palju on Honeyland (HXD) tänapäeval väärt? Reaalajas HXD hind USD on 0.00352 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HXD/USD hind? $ 0.00352 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HXD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Honeyland turukapitalisatsioon? HXD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HXD ringlev varu? HXD ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HXD (ATH) hind? HXD saavutab ATH hinna summas 0.35171972537655316 USD . Mis oli kõigi aegade HXD madalaim (ATL) hind? HXD nägi ATL hinda summas 0.002983921944491519 USD . Milline on HXD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HXD kauplemismaht on $ 23.07 USD . Kas HXD sel aastal kõrgemale ka suundub? HXD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HXD hinna ennustust

