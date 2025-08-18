Honeyland (HXD) reaalajas hind on $ 0.00352. Viimase 24 tunni jooksul HXD kaubeldud madalaim $ 0.00352 ja kõrgeim $ 0.00358 näitab aktiivset turu volatiivsust. HXDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.35171972537655316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002983921944491519.
Lüliajalise tootluse osas on HXD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Honeyland (HXD) – turuteave
Honeyland praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 23.07 24 tunnise kauplemismahuga. HXD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Honeyland (HXD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Honeyland tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00347
-49.65%
60 päeva
$ -0.00031
-8.10%
90 päeva
$ -0.0027
-43.41%
Honeyland Hinnamuutus täna
Täna registreeris HXD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Honeyland 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00347 (-49.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Honeyland 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HXD $ -0.00031 (-8.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Honeyland 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0027 (-43.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Honeyland (HXD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.
Honeyland on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Honeyland investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HXD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Honeyland kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Honeyland ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Honeyland hinna ennustus (USD)
Kui palju on Honeyland (HXD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Honeyland (HXD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Honeyland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Honeyland (HXD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HXD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Honeyland (HXD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Honeyland osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Honeyland osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
