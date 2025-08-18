Rohkem infot HXD

HXD Hinnainfo

HXD Valge raamat

HXD Ametlik veebisait

HXD Tokenoomika

HXD Hinnaprognoos

HXD Ajalugu

HXD – ostujuhend

HXD-usaldusraha valuutakonverter

HXD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Honeyland logo

Honeyland hind(HXD)

1 HXD/USD reaalajas hind:

$0.00352
$0.00352$0.00352
0.00%1D
USD
Honeyland (HXD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:59 (UTC+8)

Honeyland (HXD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00352
$ 0.00352$ 0.00352
24 h madal
$ 0.00358
$ 0.00358$ 0.00358
24 h kõrge

$ 0.00352
$ 0.00352$ 0.00352

$ 0.00358
$ 0.00358$ 0.00358

$ 0.35171972537655316
$ 0.35171972537655316$ 0.35171972537655316

$ 0.002983921944491519
$ 0.002983921944491519$ 0.002983921944491519

0.00%

0.00%

-0.85%

-0.85%

Honeyland (HXD) reaalajas hind on $ 0.00352. Viimase 24 tunni jooksul HXD kaubeldud madalaim $ 0.00352 ja kõrgeim $ 0.00358 näitab aktiivset turu volatiivsust. HXDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.35171972537655316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002983921944491519.

Lüliajalise tootluse osas on HXD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Honeyland (HXD) – turuteave

No.4494

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.07
$ 23.07$ 23.07

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Honeyland praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 23.07 24 tunnise kauplemismahuga. HXD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Honeyland (HXD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Honeyland tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00347-49.65%
60 päeva$ -0.00031-8.10%
90 päeva$ -0.0027-43.41%
Honeyland Hinnamuutus täna

Täna registreeris HXD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Honeyland 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00347 (-49.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Honeyland 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HXD $ -0.00031 (-8.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Honeyland 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0027 (-43.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Honeyland (HXD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Honeyland hinnaajaloo lehte.

Mis on Honeyland (HXD)

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Honeyland on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Honeyland investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HXD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Honeyland kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Honeyland ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Honeyland hinna ennustus (USD)

Kui palju on Honeyland (HXD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Honeyland (HXD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Honeyland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Honeyland hinna ennustust kohe!

Honeyland (HXD) tokenoomika

Honeyland (HXD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HXD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Honeyland (HXD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Honeyland osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Honeyland osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HXD kohalike valuutade suhtes

1 Honeyland(HXD)/VND
92.6288
1 Honeyland(HXD)/AUD
A$0.0053856
1 Honeyland(HXD)/GBP
0.0025696
1 Honeyland(HXD)/EUR
0.002992
1 Honeyland(HXD)/USD
$0.00352
1 Honeyland(HXD)/MYR
RM0.0148192
1 Honeyland(HXD)/TRY
0.1435808
1 Honeyland(HXD)/JPY
¥0.51744
1 Honeyland(HXD)/ARS
ARS$4.5654752
1 Honeyland(HXD)/RUB
0.280544
1 Honeyland(HXD)/INR
0.3080352
1 Honeyland(HXD)/IDR
Rp56.7741856
1 Honeyland(HXD)/KRW
4.8888576
1 Honeyland(HXD)/PHP
0.199056
1 Honeyland(HXD)/EGP
￡E.0.16984
1 Honeyland(HXD)/BRL
R$0.019008
1 Honeyland(HXD)/CAD
C$0.0048576
1 Honeyland(HXD)/BDT
0.4274688
1 Honeyland(HXD)/NGN
5.3987648
1 Honeyland(HXD)/UAH
0.1450592
1 Honeyland(HXD)/VES
Bs0.4752
1 Honeyland(HXD)/CLP
$3.39328
1 Honeyland(HXD)/PKR
Rs0.9971456
1 Honeyland(HXD)/KZT
1.9057632
1 Honeyland(HXD)/THB
฿0.1139776
1 Honeyland(HXD)/TWD
NT$0.1057056
1 Honeyland(HXD)/AED
د.إ0.0129184
1 Honeyland(HXD)/CHF
Fr0.002816
1 Honeyland(HXD)/HKD
HK$0.0275264
1 Honeyland(HXD)/AMD
֏1.3455552
1 Honeyland(HXD)/MAD
.د.م0.0316448
1 Honeyland(HXD)/MXN
$0.0659296
1 Honeyland(HXD)/PLN
0.0127776
1 Honeyland(HXD)/RON
лв0.0152064
1 Honeyland(HXD)/SEK
kr0.0335808
1 Honeyland(HXD)/BGN
лв0.0058784
1 Honeyland(HXD)/HUF
Ft1.188352
1 Honeyland(HXD)/CZK
0.0736384
1 Honeyland(HXD)/KWD
د.ك0.0010736
1 Honeyland(HXD)/ILS
0.0118624
1 Honeyland(HXD)/NOK
kr0.0357632
1 Honeyland(HXD)/NZD
$0.0059136

Honeyland ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Honeyland võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Honeyland ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Honeyland kohta

Kui palju on Honeyland (HXD) tänapäeval väärt?
Reaalajas HXD hind USD on 0.00352 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HXD/USD hind?
Praegune hind HXD/USD on $ 0.00352. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Honeyland turukapitalisatsioon?
HXD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HXD ringlev varu?
HXD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HXD (ATH) hind?
HXD saavutab ATH hinna summas 0.35171972537655316 USD.
Mis oli kõigi aegade HXD madalaim (ATL) hind?
HXD nägi ATL hinda summas 0.002983921944491519 USD.
Milline on HXD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HXD kauplemismaht on $ 23.07 USD.
Kas HXD sel aastal kõrgemale ka suundub?
HXD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HXD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:59 (UTC+8)

Honeyland (HXD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HXD/USD kalkulaator

Summa

HXD
HXD
USD
USD

1 HXD = 0.00352 USD

Kauplemine: HXD

HXDUSDT
$0.00352
$0.00352$0.00352
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu