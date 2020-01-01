Hund on Sol (HUND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hund on Sol (HUND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hund on Sol (HUND) teave HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Ametlik veebisait: https://hundonsol.com/ Valge raamat: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Ostke HUND kohe!

Hund on Sol (HUND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hund on Sol (HUND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 675.08K $ 675.08K $ 675.08K Koguvaru: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M Ringlev varu: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 675.18K $ 675.18K $ 675.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Praegune hind: $ 0.001688 $ 0.001688 $ 0.001688 Lisateave Hund on Sol (HUND) hinna kohta

Hund on Sol (HUND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hund on Sol (HUND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUND tokeni tokenoomikat, avastage HUND tokeni reaalajas hinda!

