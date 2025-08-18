Rohkem infot HUND

HUND Hinnainfo

HUND Valge raamat

HUND Ametlik veebisait

HUND Tokenoomika

HUND Hinnaprognoos

HUND Ajalugu

HUND – ostujuhend

HUND-usaldusraha valuutakonverter

HUND Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hund on Sol logo

Hund on Sol hind(HUND)

1 HUND/USD reaalajas hind:

$0.001811
$0.001811$0.001811
-2.31%1D
USD
Hund on Sol (HUND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:03 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001771
$ 0.001771$ 0.001771
24 h madal
$ 0.001856
$ 0.001856$ 0.001856
24 h kõrge

$ 0.001771
$ 0.001771$ 0.001771

$ 0.001856
$ 0.001856$ 0.001856

$ 0.058309264934050455
$ 0.058309264934050455$ 0.058309264934050455

$ 0.000035172954125922
$ 0.000035172954125922$ 0.000035172954125922

-0.06%

-2.31%

-5.49%

-5.49%

Hund on Sol (HUND) reaalajas hind on $ 0.001811. Viimase 24 tunni jooksul HUND kaubeldud madalaim $ 0.001771 ja kõrgeim $ 0.001856 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058309264934050455 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000035172954125922.

Lüliajalise tootluse osas on HUND muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -2.31% 24 tunni vältel -5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hund on Sol (HUND) – turuteave

No.2247

$ 724.28K
$ 724.28K$ 724.28K

$ 189.35K
$ 189.35K$ 189.35K

$ 724.38K
$ 724.38K$ 724.38K

399.93M
399.93M 399.93M

399,989,502.59254706
399,989,502.59254706 399,989,502.59254706

SOL

Hund on Sol praegune turukapitalisatsioon on $ 724.28K $ 189.35K 24 tunnise kauplemismahuga. HUND ringlev varu on 399.93M, mille koguvaru on 399989502.59254706. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Hund on Sol (HUND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hund on Sol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004282-2.31%
30 päeva$ -0.000373-17.08%
60 päeva$ -0.000147-7.51%
90 päeva$ -0.001265-41.13%
Hund on Sol Hinnamuutus täna

Täna registreeris HUND muutuse $ -0.00004282 (-2.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hund on Sol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000373 (-17.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hund on Sol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HUND $ -0.000147 (-7.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hund on Sol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001265 (-41.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hund on Sol (HUND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hund on Sol hinnaajaloo lehte.

Mis on Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hund on Sol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HUND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hund on Sol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hund on Sol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hund on Sol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hund on Sol (HUND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hund on Sol (HUND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hund on Sol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hund on Sol hinna ennustust kohe!

Hund on Sol (HUND) tokenoomika

Hund on Sol (HUND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hund on Sol (HUND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hund on Sol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hund on Sol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HUND kohalike valuutade suhtes

1 Hund on Sol(HUND)/VND
47.656465
1 Hund on Sol(HUND)/AUD
A$0.00277083
1 Hund on Sol(HUND)/GBP
0.00132203
1 Hund on Sol(HUND)/EUR
0.00153935
1 Hund on Sol(HUND)/USD
$0.001811
1 Hund on Sol(HUND)/MYR
RM0.00762431
1 Hund on Sol(HUND)/TRY
0.07397935
1 Hund on Sol(HUND)/JPY
¥0.266217
1 Hund on Sol(HUND)/ARS
ARS$2.34584263
1 Hund on Sol(HUND)/RUB
0.14422804
1 Hund on Sol(HUND)/INR
0.15848061
1 Hund on Sol(HUND)/IDR
Rp29.20967333
1 Hund on Sol(HUND)/KRW
2.51526168
1 Hund on Sol(HUND)/PHP
0.10241205
1 Hund on Sol(HUND)/EGP
￡E.0.08732642
1 Hund on Sol(HUND)/BRL
R$0.0097794
1 Hund on Sol(HUND)/CAD
C$0.00249918
1 Hund on Sol(HUND)/BDT
0.21992784
1 Hund on Sol(HUND)/NGN
2.77760314
1 Hund on Sol(HUND)/UAH
0.07463131
1 Hund on Sol(HUND)/VES
Bs0.244485
1 Hund on Sol(HUND)/CLP
$1.745804
1 Hund on Sol(HUND)/PKR
Rs0.51302008
1 Hund on Sol(HUND)/KZT
0.98049351
1 Hund on Sol(HUND)/THB
฿0.05860396
1 Hund on Sol(HUND)/TWD
NT$0.05438433
1 Hund on Sol(HUND)/AED
د.إ0.00664637
1 Hund on Sol(HUND)/CHF
Fr0.0014488
1 Hund on Sol(HUND)/HKD
HK$0.01416202
1 Hund on Sol(HUND)/AMD
֏0.69227286
1 Hund on Sol(HUND)/MAD
.د.م0.01628089
1 Hund on Sol(HUND)/MXN
$0.03390192
1 Hund on Sol(HUND)/PLN
0.00657393
1 Hund on Sol(HUND)/RON
лв0.00782352
1 Hund on Sol(HUND)/SEK
kr0.01725883
1 Hund on Sol(HUND)/BGN
лв0.00302437
1 Hund on Sol(HUND)/HUF
Ft0.61099518
1 Hund on Sol(HUND)/CZK
0.03783179
1 Hund on Sol(HUND)/KWD
د.ك0.000552355
1 Hund on Sol(HUND)/ILS
0.00610307
1 Hund on Sol(HUND)/NOK
kr0.01839976
1 Hund on Sol(HUND)/NZD
$0.00304248

Hund on Sol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hund on Sol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hund on Sol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hund on Sol kohta

Kui palju on Hund on Sol (HUND) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUND hind USD on 0.001811 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUND/USD hind?
Praegune hind HUND/USD on $ 0.001811. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hund on Sol turukapitalisatsioon?
HUND turukapitalisatsioon on $ 724.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUND ringlev varu?
HUND ringlev varu on 399.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUND (ATH) hind?
HUND saavutab ATH hinna summas 0.058309264934050455 USD.
Mis oli kõigi aegade HUND madalaim (ATL) hind?
HUND nägi ATL hinda summas 0.000035172954125922 USD.
Milline on HUND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUND kauplemismaht on $ 189.35K USD.
Kas HUND sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUND hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:03 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HUND/USD kalkulaator

Summa

HUND
HUND
USD
USD

1 HUND = 0.001811 USD

Kauplemine: HUND

HUNDUSDT
$0.001811
$0.001811$0.001811
-2.31%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu