Hund on Sol (HUND) reaalajas hind on $ 0.001811. Viimase 24 tunni jooksul HUND kaubeldud madalaim $ 0.001771 ja kõrgeim $ 0.001856 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058309264934050455 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000035172954125922.
Lüliajalise tootluse osas on HUND muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -2.31% 24 tunni vältel -5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hund on Sol (HUND) – turuteave
No.2247
$ 724.28K
$ 724.28K$ 724.28K
$ 189.35K
$ 189.35K$ 189.35K
$ 724.38K
$ 724.38K$ 724.38K
399.93M
399.93M 399.93M
399,989,502.59254706
399,989,502.59254706 399,989,502.59254706
SOL
Hund on Sol praegune turukapitalisatsioon on $ 724.28K$ 189.35K 24 tunnise kauplemismahuga. HUND ringlev varu on 399.93M, mille koguvaru on 399989502.59254706. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Hund on Sol (HUND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hund on Sol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00004282
-2.31%
30 päeva
$ -0.000373
-17.08%
60 päeva
$ -0.000147
-7.51%
90 päeva
$ -0.001265
-41.13%
Hund on Sol Hinnamuutus täna
Täna registreeris HUND muutuse $ -0.00004282 (-2.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hund on Sol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000373 (-17.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hund on Sol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HUND $ -0.000147 (-7.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hund on Sol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001265 (-41.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hund on Sol (HUND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.
Hund on Sol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hund on Sol (HUND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hund on Sol (HUND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hund on Sol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hund on Sol (HUND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hund on Sol (HUND) ostujuhend
