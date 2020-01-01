Chihuahua (HUAHUA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chihuahua (HUAHUA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chihuahua (HUAHUA) teave Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain. Ametlik veebisait: https://www.chihuahua.wtf/ Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/chihuahua Ostke HUAHUA kohe!

Chihuahua (HUAHUA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chihuahua (HUAHUA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Koguvaru: $ 103.00B $ 103.00B $ 103.00B Ringlev varu: $ 93.55B $ 93.55B $ 93.55B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.006378 $ 0.006378 $ 0.006378 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 Praegune hind: $ 0.00003386 $ 0.00003386 $ 0.00003386 Lisateave Chihuahua (HUAHUA) hinna kohta

Chihuahua (HUAHUA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chihuahua (HUAHUA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUAHUA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUAHUA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUAHUA tokeni tokenoomikat, avastage HUAHUA tokeni reaalajas hinda!

Chihuahua (HUAHUA) hinna ajalugu HUAHUA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HUAHUA hinna ajalugu kohe!

HUAHUA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HUAHUA võiks suunduda? Meie HUAHUA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HUAHUA tokeni hinna ennustust kohe!

