Reaalajas Chihuahua hind täna on 0.00001448 USD. Jälgige reaalajas HUAHUA/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage HUAHUA hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.

Chihuahua hind(HUAHUA)

$0.00001449
$0.00001449
-6.27%1D
Chihuahua (HUAHUA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-10-17 09:15:11 (UTC+8)

Chihuahua (HUAHUA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000141
$ 0.0000141$ 0.0000141
24 h madal
$ 0.00001604
$ 0.00001604$ 0.00001604
24 h kõrge

$ 0.0000141
$ 0.0000141$ 0.0000141

$ 0.00001604
$ 0.00001604$ 0.00001604

$ 0.009853830467409223
$ 0.009853830467409223$ 0.009853830467409223

$ 0.000011522575727424
$ 0.000011522575727424$ 0.000011522575727424

+2.69%

-6.27%

-27.24%

-27.24%

Chihuahua (HUAHUA) reaalajas hind on $ 0.00001448. Viimase 24 tunni jooksul HUAHUA kaubeldud madalaim $ 0.0000141 ja kõrgeim $ 0.00001604 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUAHUAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.009853830467409223 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000011522575727424.

Lüliajalise tootluse osas on HUAHUA muutunud +2.69% viimase tunni jooksul, -6.27% 24 tunni vältel -27.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chihuahua (HUAHUA) – turuteave

No.2028

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 114.44K
$ 114.44K$ 114.44K

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

93.55B
93.55B 93.55B

103,000,000,000
103,000,000,000 103,000,000,000

OSMO

Chihuahua praegune turukapitalisatsioon on $ 1.35M $ 114.44K 24 tunnise kauplemismahuga. HUAHUA ringlev varu on 93.55B, mille koguvaru on 103000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.49M.

Chihuahua (HUAHUA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chihuahua tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000009693-6.27%
30 päeva$ -0.00000467-24.39%
60 päeva$ -0.00002087-59.04%
90 päeva$ -0.00001965-57.58%
Chihuahua Hinnamuutus täna

Täna registreeris HUAHUA muutuse $ -0.0000009693 (-6.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chihuahua 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000467 (-24.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chihuahua 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HUAHUA $ -0.00002087 (-59.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chihuahua 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001965 (-57.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chihuahua (HUAHUA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chihuahua hinnaajaloo lehte.

Mis on Chihuahua (HUAHUA)

Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain.

Chihuahua on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chihuahua investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HUAHUA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chihuahua kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chihuahua ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chihuahua hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chihuahua (HUAHUA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chihuahua (HUAHUA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chihuahua nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chihuahua hinna ennustust kohe!

Chihuahua (HUAHUA) tokenoomika

Chihuahua (HUAHUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUAHUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chihuahua (HUAHUA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chihuahua osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chihuahua osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HUAHUA kohalike valuutade suhtes

Chihuahua ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chihuahua võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Chihuahua ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chihuahua kohta

Kui palju on Chihuahua (HUAHUA) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUAHUA hind USD on 0.00001448 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUAHUA/USD hind?
Praegune hind HUAHUA/USD on $ 0.00001448. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chihuahua turukapitalisatsioon?
HUAHUA turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUAHUA ringlev varu?
HUAHUA ringlev varu on 93.55B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUAHUA (ATH) hind?
HUAHUA saavutab ATH hinna summas 0.009853830467409223 USD.
Mis oli kõigi aegade HUAHUA madalaim (ATL) hind?
HUAHUA nägi ATL hinda summas 0.000011522575727424 USD.
Milline on HUAHUA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUAHUA kauplemismaht on $ 114.44K USD.
Kas HUAHUA sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUAHUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUAHUA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-10-17 09:15:11 (UTC+8)

Lahtiütlus

