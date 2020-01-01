HTX DAO (HTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HTX DAO (HTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HTX DAO (HTX) teave HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants. Ametlik veebisait: https://www.htxdao.com Valge raamat: https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6 Ostke HTX kohe!

HTX DAO (HTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HTX DAO (HTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000003931 $ 0.000003931 $ 0.000003931 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 Praegune hind: $ 0.000002297 $ 0.000002297 $ 0.000002297 Lisateave HTX DAO (HTX) hinna kohta

HTX DAO (HTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HTX DAO (HTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HTX tokeni tokenoomikat, avastage HTX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HTX Kas olete huvitatud HTX DAO (HTX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HTX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HTX MEXC-ist osta!

HTX DAO (HTX) hinna ajalugu HTX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HTX hinna ajalugu kohe!

HTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HTX võiks suunduda? Meie HTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HTX tokeni hinna ennustust kohe!

