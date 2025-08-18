Rohkem infot HTX

$0.000002374
-0.91%1D
HTX DAO (HTX) reaalajas hinnagraafik
HTX DAO (HTX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000002322
24 h madal
$ 0.000002412
24 h kõrge

$ 0.000002322
$ 0.000002412
$ 0.000003589163805033
$ 0.000000802556452034
-0.59%

-0.91%

+7.12%

+7.12%

HTX DAO (HTX) reaalajas hind on $ 0.000002374. Viimase 24 tunni jooksul HTX kaubeldud madalaim $ 0.000002322 ja kõrgeim $ 0.000002412 näitab aktiivset turu volatiivsust. HTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003589163805033 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000802556452034.

Lüliajalise tootluse osas on HTX muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +7.12% viimase 7 päeva jooksul.

HTX DAO (HTX) – turuteave

No.3326

$ 0.00
$ 498.49K
$ 2.37B
0.00
999,990,000,000,000
999,990,000,000,000
0.00%

TRX

HTX DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 498.49K 24 tunnise kauplemismahuga. HTX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999990000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.37B.

HTX DAO (HTX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HTX DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000218-0.91%
30 päeva$ +0.000000461+24.09%
60 päeva$ +0.000000635+36.51%
90 päeva$ +0.000000496+26.41%
HTX DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris HTX muutuse $ -0.0000000218 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HTX DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000461 (+24.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HTX DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HTX $ +0.000000635 (+36.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HTX DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000496 (+26.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HTX DAO (HTX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HTX DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HTX DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HTX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HTX DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HTX DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HTX DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on HTX DAO (HTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HTX DAO (HTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HTX DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HTX DAO hinna ennustust kohe!

HTX DAO (HTX) tokenoomika

HTX DAO (HTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HTX DAO (HTX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HTX DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HTX DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HTX kohalike valuutade suhtes

HTX DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HTX DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HTX DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HTX DAO kohta

Kui palju on HTX DAO (HTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas HTX hind USD on 0.000002374 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HTX/USD hind?
Praegune hind HTX/USD on $ 0.000002374. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HTX DAO turukapitalisatsioon?
HTX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HTX ringlev varu?
HTX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HTX (ATH) hind?
HTX saavutab ATH hinna summas 0.000003589163805033 USD.
Mis oli kõigi aegade HTX madalaim (ATL) hind?
HTX nägi ATL hinda summas 0.000000802556452034 USD.
Milline on HTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HTX kauplemismaht on $ 498.49K USD.
Kas HTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
HTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HTX hinna ennustust.
HTX DAO (HTX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 HTX = 0.000002374 USD

