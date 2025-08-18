Mis on HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on HTX DAO (HTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HTX DAO (HTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HTX DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HTX DAO (HTX) tokenoomika

HTX DAO (HTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HTX DAO (HTX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HTX DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HTX DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HTX kohalike valuutade suhtes

HTX DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HTX DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HTX DAO kohta Kui palju on HTX DAO (HTX) tänapäeval väärt? Reaalajas HTX hind USD on 0.000002374 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HTX/USD hind? $ 0.000002374 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HTX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HTX DAO turukapitalisatsioon? HTX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HTX ringlev varu? HTX ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HTX (ATH) hind? HTX saavutab ATH hinna summas 0.000003589163805033 USD . Mis oli kõigi aegade HTX madalaim (ATL) hind? HTX nägi ATL hinda summas 0.000000802556452034 USD . Milline on HTX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HTX kauplemismaht on $ 498.49K USD . Kas HTX sel aastal kõrgemale ka suundub? HTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HTX hinna ennustust

HTX DAO (HTX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.