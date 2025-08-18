HTX DAO (HTX) reaalajas hind on $ 0.000002374. Viimase 24 tunni jooksul HTX kaubeldud madalaim $ 0.000002322 ja kõrgeim $ 0.000002412 näitab aktiivset turu volatiivsust. HTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003589163805033 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000802556452034.
Lüliajalise tootluse osas on HTX muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +7.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HTX DAO (HTX) – turuteave
No.3326
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 498.49K
$ 498.49K$ 498.49K
$ 2.37B
$ 2.37B$ 2.37B
0.00
0.00 0.00
999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000
999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000
0.00%
TRX
HTX DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 498.49K 24 tunnise kauplemismahuga. HTX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999990000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.37B.
HTX DAO (HTX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HTX DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000218
-0.91%
30 päeva
$ +0.000000461
+24.09%
60 päeva
$ +0.000000635
+36.51%
90 päeva
$ +0.000000496
+26.41%
HTX DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris HTX muutuse $ -0.0000000218 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HTX DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000461 (+24.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HTX DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HTX $ +0.000000635 (+36.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HTX DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000000496 (+26.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HTX DAO (HTX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.
HTX DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HTX DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HTX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HTX DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HTX DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HTX DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on HTX DAO (HTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HTX DAO (HTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HTX DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HTX DAO (HTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HTX DAO (HTX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HTX DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HTX DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.