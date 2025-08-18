HeadStarter (HST) reaalajas hind on $ 0.009675. Viimase 24 tunni jooksul HST kaubeldud madalaim $ 0.009184 ja kõrgeim $ 0.010398 näitab aktiivset turu volatiivsust. HSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,244.3513246451348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003887105623902062.
Lüliajalise tootluse osas on HST muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.13% 24 tunni vältel -4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HeadStarter (HST) – turuteave
HeadStarter praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 100.45K 24 tunnise kauplemismahuga. HST ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.19M.
HeadStarter (HST) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HeadStarter tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00031364
-3.13%
30 päeva
$ -0.001217
-11.18%
60 päeva
$ +0.003275
+51.17%
90 päeva
$ +0.000883
+10.04%
HeadStarter Hinnamuutus täna
Täna registreeris HST muutuse $ -0.00031364 (-3.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HeadStarter 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001217 (-11.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HeadStarter 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HST $ +0.003275 (+51.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HeadStarter 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000883 (+10.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HeadStarter (HST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HeadStarter is the Web3 Start-up Accelerator and Launchpad of the Hedera Ecosystem. Innovating through Web3 crowdfunding solutions via an array of products from IDOs, INOs to StakePools and much more, HeadStarter offers a complete service suite to ensure the success of emerging Web3 start-ups.
HeadStarter hinna ennustus (USD)
