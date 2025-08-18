Rohkem infot HST

HST Hinnainfo

HST Ametlik veebisait

HST Tokenoomika

HST Hinnaprognoos

HST Ajalugu

HST – ostujuhend

HST-usaldusraha valuutakonverter

HST Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HeadStarter logo

HeadStarter hind(HST)

1 HST/USD reaalajas hind:

$0.009675
$0.009675$0.009675
-3.14%1D
USD
HeadStarter (HST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:58:55 (UTC+8)

HeadStarter (HST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.009184
$ 0.009184$ 0.009184
24 h madal
$ 0.010398
$ 0.010398$ 0.010398
24 h kõrge

$ 0.009184
$ 0.009184$ 0.009184

$ 0.010398
$ 0.010398$ 0.010398

$ 1,244.3513246451348
$ 1,244.3513246451348$ 1,244.3513246451348

$ 0.003887105623902062
$ 0.003887105623902062$ 0.003887105623902062

0.00%

-3.13%

-4.48%

-4.48%

HeadStarter (HST) reaalajas hind on $ 0.009675. Viimase 24 tunni jooksul HST kaubeldud madalaim $ 0.009184 ja kõrgeim $ 0.010398 näitab aktiivset turu volatiivsust. HSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,244.3513246451348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003887105623902062.

Lüliajalise tootluse osas on HST muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.13% 24 tunni vältel -4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HeadStarter (HST) – turuteave

No.4064

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.45K
$ 100.45K$ 100.45K

$ 24.19M
$ 24.19M$ 24.19M

0.00
0.00 0.00

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

0.00%

HBAR

HeadStarter praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 100.45K 24 tunnise kauplemismahuga. HST ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.19M.

HeadStarter (HST) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HeadStarter tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00031364-3.13%
30 päeva$ -0.001217-11.18%
60 päeva$ +0.003275+51.17%
90 päeva$ +0.000883+10.04%
HeadStarter Hinnamuutus täna

Täna registreeris HST muutuse $ -0.00031364 (-3.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HeadStarter 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001217 (-11.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HeadStarter 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HST $ +0.003275 (+51.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HeadStarter 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000883 (+10.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HeadStarter (HST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HeadStarter hinnaajaloo lehte.

Mis on HeadStarter (HST)

HeadStarter is the Web3 Start-up Accelerator and Launchpad of the Hedera Ecosystem. Innovating through Web3 crowdfunding solutions via an array of products from IDOs, INOs to StakePools and much more, HeadStarter offers a complete service suite to ensure the success of emerging Web3 start-ups.

HeadStarter on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HeadStarter investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HeadStarter kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HeadStarter ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HeadStarter hinna ennustus (USD)

Kui palju on HeadStarter (HST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HeadStarter (HST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HeadStarter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HeadStarter hinna ennustust kohe!

HeadStarter (HST) tokenoomika

HeadStarter (HST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HeadStarter (HST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HeadStarter osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HeadStarter osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HST kohalike valuutade suhtes

1 HeadStarter(HST)/VND
254.597625
1 HeadStarter(HST)/AUD
A$0.01480275
1 HeadStarter(HST)/GBP
0.00706275
1 HeadStarter(HST)/EUR
0.00822375
1 HeadStarter(HST)/USD
$0.009675
1 HeadStarter(HST)/MYR
RM0.04073175
1 HeadStarter(HST)/TRY
0.39522375
1 HeadStarter(HST)/JPY
¥1.422225
1 HeadStarter(HST)/ARS
ARS$12.53231775
1 HeadStarter(HST)/RUB
0.770517
1 HeadStarter(HST)/INR
0.84665925
1 HeadStarter(HST)/IDR
Rp156.04836525
1 HeadStarter(HST)/KRW
13.437414
1 HeadStarter(HST)/PHP
0.54712125
1 HeadStarter(HST)/EGP
￡E.0.4665285
1 HeadStarter(HST)/BRL
R$0.052245
1 HeadStarter(HST)/CAD
C$0.0133515
1 HeadStarter(HST)/BDT
1.174932
1 HeadStarter(HST)/NGN
14.8389345
1 HeadStarter(HST)/UAH
0.39870675
1 HeadStarter(HST)/VES
Bs1.306125
1 HeadStarter(HST)/CLP
$9.3267
1 HeadStarter(HST)/PKR
Rs2.740734
1 HeadStarter(HST)/KZT
5.23814175
1 HeadStarter(HST)/THB
฿0.313083
1 HeadStarter(HST)/TWD
NT$0.29054025
1 HeadStarter(HST)/AED
د.إ0.03550725
1 HeadStarter(HST)/CHF
Fr0.00774
1 HeadStarter(HST)/HKD
HK$0.0756585
1 HeadStarter(HST)/AMD
֏3.6983655
1 HeadStarter(HST)/MAD
.د.م0.08697825
1 HeadStarter(HST)/MXN
$0.181116
1 HeadStarter(HST)/PLN
0.03512025
1 HeadStarter(HST)/RON
лв0.041796
1 HeadStarter(HST)/SEK
kr0.09220275
1 HeadStarter(HST)/BGN
лв0.01615725
1 HeadStarter(HST)/HUF
Ft3.2641515
1 HeadStarter(HST)/CZK
0.20211075
1 HeadStarter(HST)/KWD
د.ك0.002950875
1 HeadStarter(HST)/ILS
0.03260475
1 HeadStarter(HST)/NOK
kr0.098298
1 HeadStarter(HST)/NZD
$0.016254

HeadStarter ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HeadStarter võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse HeadStarter ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HeadStarter kohta

Kui palju on HeadStarter (HST) tänapäeval väärt?
Reaalajas HST hind USD on 0.009675 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HST/USD hind?
Praegune hind HST/USD on $ 0.009675. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HeadStarter turukapitalisatsioon?
HST turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HST ringlev varu?
HST ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HST (ATH) hind?
HST saavutab ATH hinna summas 1,244.3513246451348 USD.
Mis oli kõigi aegade HST madalaim (ATL) hind?
HST nägi ATL hinda summas 0.003887105623902062 USD.
Milline on HST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HST kauplemismaht on $ 100.45K USD.
Kas HST sel aastal kõrgemale ka suundub?
HST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:58:55 (UTC+8)

HeadStarter (HST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HST/USD kalkulaator

Summa

HST
HST
USD
USD

1 HST = 0.009675 USD

Kauplemine: HST

HSTUSDT
$0.009675
$0.009675$0.009675
-3.02%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu