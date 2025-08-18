HIRO (HRT) reaalajas hind on $ 0.000451. Viimase 24 tunni jooksul HRT kaubeldud madalaim $ 0.000445 ja kõrgeim $ 0.000499 näitab aktiivset turu volatiivsust. HRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4295863340159147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000042271081220727.
Lüliajalise tootluse osas on HRT muutunud -2.17% viimase tunni jooksul, +1.34% 24 tunni vältel -4.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HIRO (HRT) – turuteave
No.4685
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K
$ 451.00K
$ 451.00K$ 451.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
DGC
HIRO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.99K 24 tunnise kauplemismahuga. HRT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 451.00K.
HIRO (HRT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HIRO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000598
+1.34%
30 päeva
$ -0.000476
-51.35%
60 päeva
$ +0.000004
+0.89%
90 päeva
$ -0.000157
-25.83%
HIRO Hinnamuutus täna
Täna registreeris HRT muutuse $ +0.00000598 (+1.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HIRO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000476 (-51.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HIRO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HRT $ +0.000004 (+0.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HIRO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000157 (-25.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HIRO (HRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology.
HIRO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HIRO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HIRO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HIRO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HIRO hinna ennustus (USD)
Kui palju on HIRO (HRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HIRO (HRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HIRO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HIRO (HRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HIRO (HRT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HIRO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HIRO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
