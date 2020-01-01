Metaverse HQ (HQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metaverse HQ (HQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Metaverse HQ (HQ) teave The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization. Ametlik veebisait: https://app.mvhq.io/ Valge raamat: https://litepaper.mvhq.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xde6AcEAF7F2dCEB3d425643C5F85351f2B38FcdE Ostke HQ kohe!

Metaverse HQ (HQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metaverse HQ (HQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.276 $ 0.276 $ 0.276 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001291654940392181 $ 0.001291654940392181 $ 0.001291654940392181 Praegune hind: $ 0.001506 $ 0.001506 $ 0.001506 Lisateave Metaverse HQ (HQ) hinna kohta

Metaverse HQ (HQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metaverse HQ (HQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HQ tokeni tokenoomikat, avastage HQ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HQ Kas olete huvitatud Metaverse HQ (HQ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HQ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HQ MEXC-ist osta!

Metaverse HQ (HQ) hinna ajalugu HQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HQ hinna ajalugu kohe!

HQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HQ võiks suunduda? Meie HQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HQ tokeni hinna ennustust kohe!

