Metaverse HQ (HQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:58:42 (UTC+8)

Metaverse HQ (HQ) hinna teave (USD)

Metaverse HQ (HQ) reaalajas hind on $ 0.001653. Viimase 24 tunni jooksul HQ kaubeldud madalaim $ 0.001653 ja kõrgeim $ 0.001653 näitab aktiivset turu volatiivsust. HQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.013291326792334588 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001291654940392181.

Lüliajalise tootluse osas on HQ muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metaverse HQ (HQ) – turuteave

Metaverse HQ (HQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Metaverse HQ tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000391-19.13%
60 päeva$ -0.000436-20.88%
90 päeva$ -0.000847-33.88%
Metaverse HQ Hinnamuutus täna

Täna registreeris HQ muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Metaverse HQ 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000391 (-19.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Metaverse HQ 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HQ $ -0.000436 (-20.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Metaverse HQ 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000847 (-33.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Metaverse HQ (HQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Metaverse HQ hinnaajaloo lehte.

Mis on Metaverse HQ (HQ)

The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization.

Metaverse HQ on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metaverse HQ investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Metaverse HQ kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metaverse HQ ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Metaverse HQ hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metaverse HQ (HQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metaverse HQ (HQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metaverse HQ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metaverse HQ hinna ennustust kohe!

Metaverse HQ (HQ) tokenoomika

Metaverse HQ (HQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Metaverse HQ (HQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Metaverse HQ osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metaverse HQ osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HQ kohalike valuutade suhtes

Metaverse HQ ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Metaverse HQ võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Metaverse HQ ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metaverse HQ kohta

Kui palju on Metaverse HQ (HQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas HQ hind USD on 0.001653 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HQ/USD hind?
Praegune hind HQ/USD on $ 0.001653. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metaverse HQ turukapitalisatsioon?
HQ turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HQ ringlev varu?
HQ ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HQ (ATH) hind?
HQ saavutab ATH hinna summas 0.013291326792334588 USD.
Mis oli kõigi aegade HQ madalaim (ATL) hind?
HQ nägi ATL hinda summas 0.001291654940392181 USD.
Milline on HQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HQ kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas HQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
HQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:58:42 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

