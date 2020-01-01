Holo Token (HOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Holo Token (HOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Holo Token (HOT) teave Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Ametlik veebisait: https://holochain.org/ Valge raamat: https://holo.host/whitepapers/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Ostke HOT kohe!

Holo Token (HOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Holo Token (HOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 167.93M $ 167.93M $ 167.93M Koguvaru: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B Ringlev varu: $ 175.02B $ 175.02B $ 175.02B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 170.43M $ 170.43M $ 170.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Praegune hind: $ 0.0009595 $ 0.0009595 $ 0.0009595 Lisateave Holo Token (HOT) hinna kohta

Holo Token (HOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Holo Token (HOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOT tokeni tokenoomikat, avastage HOT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOT Kas olete huvitatud Holo Token (HOT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOT MEXC-ist osta!

Holo Token (HOT) hinna ajalugu HOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOT hinna ajalugu kohe!

HOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOT võiks suunduda? Meie HOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!