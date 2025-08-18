Holo Token (HOT) reaalajas hind on $ 0.0010016. Viimase 24 tunni jooksul HOT kaubeldud madalaim $ 0.0009774 ja kõrgeim $ 0.0011466 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03156761 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000218929983954.
Lüliajalise tootluse osas on HOT muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -1.98% 24 tunni vältel -3.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Holo Token (HOT) – turuteave
Holo Token praegune turukapitalisatsioon on $ 175.30M$ 3.57M 24 tunnise kauplemismahuga. HOT ringlev varu on 175.02B, mille koguvaru on 177619433541.14133. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Holo Token (HOT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Holo Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000020228
-1.98%
30 päeva
$ -0.0000591
-5.58%
60 päeva
$ +0.0001659
+19.85%
90 päeva
$ -0.0001309
-11.56%
Holo Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOT muutuse $ -0.000020228 (-1.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Holo Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000591 (-5.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Holo Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOT $ +0.0001659 (+19.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Holo Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001309 (-11.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Holo Token (HOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.
Holo Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Holo Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Holo Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Holo Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Holo Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Holo Token (HOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Holo Token (HOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Holo Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Holo Token (HOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Holo Token (HOT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Holo Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Holo Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.