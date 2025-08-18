Rohkem infot HOT

Holo Token hind(HOT)

1 HOT/USD reaalajas hind:

$0.0010014
$0.0010014$0.0010014
-1.98%1D
USD
Holo Token (HOT) reaalajas hinnagraafik
Holo Token (HOT) hinna teave (USD)

Holo Token (HOT) reaalajas hind on $ 0.0010016. Viimase 24 tunni jooksul HOT kaubeldud madalaim $ 0.0009774 ja kõrgeim $ 0.0011466 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03156761 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000218929983954.

Lüliajalise tootluse osas on HOT muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -1.98% 24 tunni vältel -3.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

No.256

$ 175.30M
$ 175.30M$ 175.30M

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 177.90M
$ 177.90M$ 177.90M

175.02B
175.02B 175.02B

--
----

177,619,433,541.14133
177,619,433,541.14133 177,619,433,541.14133

ETH

Holo Token praegune turukapitalisatsioon on $ 175.30M $ 3.57M 24 tunnise kauplemismahuga. HOT ringlev varu on 175.02B, mille koguvaru on 177619433541.14133.

Holo Token (HOT) hinnaajalugu USD

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000020228-1.98%
30 päeva$ -0.0000591-5.58%
60 päeva$ +0.0001659+19.85%
90 päeva$ -0.0001309-11.56%
Holo Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris HOT muutuse $ -0.000020228 (-1.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Holo Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000591 (-5.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Holo Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOT $ +0.0001659 (+19.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Holo Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001309 (-11.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Holo Token (HOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Holo Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Holo Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Holo Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Holo Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Holo Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Holo Token (HOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Holo Token (HOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Holo Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Holo Token hinna ennustust kohe!

Holo Token (HOT) tokenoomika

Holo Token (HOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Holo Token (HOT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Holo Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Holo Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOT kohalike valuutade suhtes

Holo Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Holo Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Holo Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Holo Token kohta

Kui palju on Holo Token (HOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOT hind USD on 0.0010016 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOT/USD hind?
Praegune hind HOT/USD on $ 0.0010016. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Holo Token turukapitalisatsioon?
HOT turukapitalisatsioon on $ 175.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOT ringlev varu?
HOT ringlev varu on 175.02B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOT (ATH) hind?
HOT saavutab ATH hinna summas 0.03156761 USD.
Mis oli kõigi aegade HOT madalaim (ATL) hind?
HOT nägi ATL hinda summas 0.000218929983954 USD.
Milline on HOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOT kauplemismaht on $ 3.57M USD.
Kas HOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOT hinna ennustust.
Holo Token (HOT) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

