Hosico cat (HOSICO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hosico cat (HOSICO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hosico cat (HOSICO) teave A cat meme token on SOLANA. Ametlik veebisait: https://www.hosico.cat/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk Ostke HOSICO kohe!

Hosico cat (HOSICO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hosico cat (HOSICO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.13M $ 14.13M $ 14.13M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.13M $ 14.13M $ 14.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 Praegune hind: $ 0.014132 $ 0.014132 $ 0.014132 Lisateave Hosico cat (HOSICO) hinna kohta

Hosico cat (HOSICO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hosico cat (HOSICO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOSICO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOSICO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOSICO tokeni tokenoomikat, avastage HOSICO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOSICO Kas olete huvitatud Hosico cat (HOSICO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOSICO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOSICO MEXC-ist osta!

Hosico cat (HOSICO) hinna ajalugu HOSICO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOSICO hinna ajalugu kohe!

HOSICO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOSICO võiks suunduda? Meie HOSICO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOSICO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!