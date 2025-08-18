Rohkem infot HOSICO

Hosico cat logo

Hosico cat hind(HOSICO)

1 HOSICO/USD reaalajas hind:

$0.01824
-2.20%1D
USD
Hosico cat (HOSICO) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:36:16 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0178
24 h madal
$ 0.020591
24 h kõrge

$ 0.0178
$ 0.020591
$ 0.07560010932805776
$ 0.00878996393067848
+1.04%

-2.19%

-8.63%

-8.63%

Hosico cat (HOSICO) reaalajas hind on $ 0.018043. Viimase 24 tunni jooksul HOSICO kaubeldud madalaim $ 0.0178 ja kõrgeim $ 0.020591 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOSICOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07560010932805776 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00878996393067848.

Lüliajalise tootluse osas on HOSICO muutunud +1.04% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -8.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hosico cat (HOSICO) – turuteave

No.917

$ 18.04M
$ 141.19K
$ 18.04M
1000.00M
1,000,000,000
999,998,319.99
99.99%

SOL

Hosico cat praegune turukapitalisatsioon on $ 18.04M $ 141.19K 24 tunnise kauplemismahuga. HOSICO ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998319.99. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.04M.

Hosico cat (HOSICO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hosico cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00041031-2.19%
30 päeva$ -0.019938-52.50%
60 päeva$ -0.00436-19.47%
90 päeva$ +0.00278+18.21%
Hosico cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris HOSICO muutuse $ -0.00041031 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hosico cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.019938 (-52.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hosico cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOSICO $ -0.00436 (-19.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hosico cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00278 (+18.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hosico cat (HOSICO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hosico cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Hosico cat (HOSICO)

A cat meme token on SOLANA.

Hosico cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hosico cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HOSICO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hosico cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hosico cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hosico cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hosico cat (HOSICO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hosico cat (HOSICO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hosico cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hosico cat hinna ennustust kohe!

Hosico cat (HOSICO) tokenoomika

Hosico cat (HOSICO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOSICO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hosico cat (HOSICO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hosico cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hosico cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOSICO kohalike valuutade suhtes

1 Hosico cat(HOSICO)/VND
474.801545
1 Hosico cat(HOSICO)/AUD
A$0.02742536
1 Hosico cat(HOSICO)/GBP
0.01317139
1 Hosico cat(HOSICO)/EUR
0.01533655
1 Hosico cat(HOSICO)/USD
$0.018043
1 Hosico cat(HOSICO)/MYR
RM0.07596103
1 Hosico cat(HOSICO)/TRY
0.73597397
1 Hosico cat(HOSICO)/JPY
¥2.652321
1 Hosico cat(HOSICO)/ARS
ARS$23.40195143
1 Hosico cat(HOSICO)/RUB
1.43820753
1 Hosico cat(HOSICO)/INR
1.57894293
1 Hosico cat(HOSICO)/IDR
Rp291.01608829
1 Hosico cat(HOSICO)/KRW
25.05956184
1 Hosico cat(HOSICO)/PHP
1.02033165
1 Hosico cat(HOSICO)/EGP
￡E.0.87075518
1 Hosico cat(HOSICO)/BRL
R$0.0974322
1 Hosico cat(HOSICO)/CAD
C$0.02489934
1 Hosico cat(HOSICO)/BDT
2.19114192
1 Hosico cat(HOSICO)/NGN
27.67327082
1 Hosico cat(HOSICO)/UAH
0.74355203
1 Hosico cat(HOSICO)/VES
Bs2.435805
1 Hosico cat(HOSICO)/CLP
$17.393452
1 Hosico cat(HOSICO)/PKR
Rs5.11122104
1 Hosico cat(HOSICO)/KZT
9.76866063
1 Hosico cat(HOSICO)/THB
฿0.5827889
1 Hosico cat(HOSICO)/TWD
NT$0.54183129
1 Hosico cat(HOSICO)/AED
د.إ0.06621781
1 Hosico cat(HOSICO)/CHF
Fr0.0144344
1 Hosico cat(HOSICO)/HKD
HK$0.14109626
1 Hosico cat(HOSICO)/AMD
֏6.89711718
1 Hosico cat(HOSICO)/MAD
.د.م0.16220657
1 Hosico cat(HOSICO)/MXN
$0.34047141
1 Hosico cat(HOSICO)/PLN
0.06567652
1 Hosico cat(HOSICO)/RON
лв0.07794576
1 Hosico cat(HOSICO)/SEK
kr0.17231065
1 Hosico cat(HOSICO)/BGN
лв0.03013181
1 Hosico cat(HOSICO)/HUF
Ft6.0913168
1 Hosico cat(HOSICO)/CZK
0.3770987
1 Hosico cat(HOSICO)/KWD
د.ك0.005503115
1 Hosico cat(HOSICO)/ILS
0.06080491
1 Hosico cat(HOSICO)/NOK
kr0.18385817
1 Hosico cat(HOSICO)/NZD
$0.03031224

Hosico cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hosico cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Hosico cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hosico cat kohta

Kui palju on Hosico cat (HOSICO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOSICO hind USD on 0.018043 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOSICO/USD hind?
Praegune hind HOSICO/USD on $ 0.018043. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hosico cat turukapitalisatsioon?
HOSICO turukapitalisatsioon on $ 18.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOSICO ringlev varu?
HOSICO ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOSICO (ATH) hind?
HOSICO saavutab ATH hinna summas 0.07560010932805776 USD.
Mis oli kõigi aegade HOSICO madalaim (ATL) hind?
HOSICO nägi ATL hinda summas 0.00878996393067848 USD.
Milline on HOSICO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOSICO kauplemismaht on $ 141.19K USD.
Kas HOSICO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOSICO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOSICO hinna ennustust.
2025-08-18 02:36:16 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

