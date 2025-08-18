Hosico cat (HOSICO) reaalajas hind on $ 0.018043. Viimase 24 tunni jooksul HOSICO kaubeldud madalaim $ 0.0178 ja kõrgeim $ 0.020591 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOSICOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07560010932805776 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00878996393067848.
Lüliajalise tootluse osas on HOSICO muutunud +1.04% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -8.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hosico cat (HOSICO) – turuteave
No.917
Hosico cat praegune turukapitalisatsioon on $ 18.04M$ 141.19K 24 tunnise kauplemismahuga. HOSICO ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998319.99. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.04M.
Hosico cat (HOSICO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hosico cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00041031
-2.19%
30 päeva
$ -0.019938
-52.50%
60 päeva
$ -0.00436
-19.47%
90 päeva
$ +0.00278
+18.21%
Hosico cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOSICO muutuse $ -0.00041031 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hosico cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.019938 (-52.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hosico cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOSICO $ -0.00436 (-19.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hosico cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00278 (+18.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hosico cat (HOSICO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hosico cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hosico cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOSICO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hosico cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hosico cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hosico cat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hosico cat (HOSICO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hosico cat (HOSICO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hosico cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hosico cat (HOSICO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOSICO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hosico cat (HOSICO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hosico cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hosico cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.