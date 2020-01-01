HOP (HOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HOP (HOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HOP (HOP) teave Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period. Ametlik veebisait: https://hop.exchange/ Valge raamat: https://hop.exchange/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc Ostke HOP kohe!

HOP (HOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HOP (HOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 Praegune hind: $ 0.010775 $ 0.010775 $ 0.010775 Lisateave HOP (HOP) hinna kohta

HOP (HOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HOP (HOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOP tokeni tokenoomikat, avastage HOP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOP Kas olete huvitatud HOP (HOP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOP MEXC-ist osta!

HOP (HOP) hinna ajalugu HOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOP hinna ajalugu kohe!

HOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOP võiks suunduda? Meie HOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOP tokeni hinna ennustust kohe!

