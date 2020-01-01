Robinhood (HOOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Robinhood (HOOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Robinhood (HOOD) teave A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems. Ametlik veebisait: https://hoodsolana.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/h5NciPdMZ5QCB5BYETJMYBMpVx9ZuitR6HcVjyBhood Ostke HOOD kohe!

Robinhood (HOOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Robinhood (HOOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.25M Koguvaru: $ 44.55B Ringlev varu: $ 44.55B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0024498 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000016852727729194 Praegune hind: $ 0.00002806 Lisateave Robinhood (HOOD) hinna kohta

Robinhood (HOOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Robinhood (HOOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOOD tokeni tokenoomikat, avastage HOOD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOOD Kas olete huvitatud Robinhood (HOOD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOOD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOOD MEXC-ist osta!

Robinhood (HOOD) hinna ajalugu HOOD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOOD hinna ajalugu kohe!

HOOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOOD võiks suunduda? Meie HOOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOOD tokeni hinna ennustust kohe!

