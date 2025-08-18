Rohkem infot HOOD

HOOD Hinnainfo

HOOD Ametlik veebisait

HOOD Tokenoomika

HOOD Hinnaprognoos

HOOD Ajalugu

HOOD – ostujuhend

HOOD-usaldusraha valuutakonverter

HOOD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Robinhood logo

Robinhood hind(HOOD)

1 HOOD/USD reaalajas hind:

$0.00002897
$0.00002897$0.00002897
-1.76%1D
USD
Robinhood (HOOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:16 (UTC+8)

Robinhood (HOOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000273
$ 0.0000273$ 0.0000273
24 h madal
$ 0.00003241
$ 0.00003241$ 0.00003241
24 h kõrge

$ 0.0000273
$ 0.0000273$ 0.0000273

$ 0.00003241
$ 0.00003241$ 0.00003241

$ 0.002593896095799084
$ 0.002593896095799084$ 0.002593896095799084

$ 0.000016852727729194
$ 0.000016852727729194$ 0.000016852727729194

-1.37%

-1.76%

-0.89%

-0.89%

Robinhood (HOOD) reaalajas hind on $ 0.00002897. Viimase 24 tunni jooksul HOOD kaubeldud madalaim $ 0.0000273 ja kõrgeim $ 0.00003241 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002593896095799084 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000016852727729194.

Lüliajalise tootluse osas on HOOD muutunud -1.37% viimase tunni jooksul, -1.76% 24 tunni vältel -0.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Robinhood (HOOD) – turuteave

No.2034

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 56.29K
$ 56.29K$ 56.29K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

44.55B
44.55B 44.55B

44,547,590,451
44,547,590,451 44,547,590,451

SOL

Robinhood praegune turukapitalisatsioon on $ 1.29M $ 56.29K 24 tunnise kauplemismahuga. HOOD ringlev varu on 44.55B, mille koguvaru on 44547590451. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Robinhood (HOOD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Robinhood tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000519-1.76%
30 päeva$ -0.00001103-27.58%
60 päeva$ +0.00000828+40.01%
90 päeva$ +0.00000182+6.70%
Robinhood Hinnamuutus täna

Täna registreeris HOOD muutuse $ -0.000000519 (-1.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Robinhood 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001103 (-27.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Robinhood 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOOD $ +0.00000828 (+40.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Robinhood 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000182 (+6.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Robinhood (HOOD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Robinhood hinnaajaloo lehte.

Mis on Robinhood (HOOD)

A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems.

Robinhood on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Robinhood investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HOOD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Robinhood kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Robinhood ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Robinhood hinna ennustus (USD)

Kui palju on Robinhood (HOOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Robinhood (HOOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Robinhood nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Robinhood hinna ennustust kohe!

Robinhood (HOOD) tokenoomika

Robinhood (HOOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Robinhood (HOOD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Robinhood osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Robinhood osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOOD kohalike valuutade suhtes

1 Robinhood(HOOD)/VND
0.76234555
1 Robinhood(HOOD)/AUD
A$0.0000443241
1 Robinhood(HOOD)/GBP
0.0000211481
1 Robinhood(HOOD)/EUR
0.0000246245
1 Robinhood(HOOD)/USD
$0.00002897
1 Robinhood(HOOD)/MYR
RM0.0001219637
1 Robinhood(HOOD)/TRY
0.0011816863
1 Robinhood(HOOD)/JPY
¥0.00425859
1 Robinhood(HOOD)/ARS
ARS$0.0375743797
1 Robinhood(HOOD)/RUB
0.002308909
1 Robinhood(HOOD)/INR
0.0025351647
1 Robinhood(HOOD)/IDR
Rp0.4672579991
1 Robinhood(HOOD)/KRW
0.0402358536
1 Robinhood(HOOD)/PHP
0.0016382535
1 Robinhood(HOOD)/EGP
￡E.0.0013978025
1 Robinhood(HOOD)/BRL
R$0.000156438
1 Robinhood(HOOD)/CAD
C$0.0000399786
1 Robinhood(HOOD)/BDT
0.0035181168
1 Robinhood(HOOD)/NGN
0.0444324478
1 Robinhood(HOOD)/UAH
0.0011938537
1 Robinhood(HOOD)/VES
Bs0.00391095
1 Robinhood(HOOD)/CLP
$0.02792708
1 Robinhood(HOOD)/PKR
Rs0.0082066216
1 Robinhood(HOOD)/KZT
0.0156846477
1 Robinhood(HOOD)/THB
฿0.0009380486
1 Robinhood(HOOD)/TWD
NT$0.0008699691
1 Robinhood(HOOD)/AED
د.إ0.0001063199
1 Robinhood(HOOD)/CHF
Fr0.000023176
1 Robinhood(HOOD)/HKD
HK$0.0002265454
1 Robinhood(HOOD)/AMD
֏0.0110740722
1 Robinhood(HOOD)/MAD
.د.م0.0002604403
1 Robinhood(HOOD)/MXN
$0.0005426081
1 Robinhood(HOOD)/PLN
0.0001051611
1 Robinhood(HOOD)/RON
лв0.0001251504
1 Robinhood(HOOD)/SEK
kr0.0002763738
1 Robinhood(HOOD)/BGN
лв0.0000483799
1 Robinhood(HOOD)/HUF
Ft0.009780272
1 Robinhood(HOOD)/CZK
0.0006060524
1 Robinhood(HOOD)/KWD
د.ك0.00000883585
1 Robinhood(HOOD)/ILS
0.0000976289
1 Robinhood(HOOD)/NOK
kr0.0002943352
1 Robinhood(HOOD)/NZD
$0.0000486696

Robinhood ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Robinhood võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Robinhood ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Robinhood kohta

Kui palju on Robinhood (HOOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOOD hind USD on 0.00002897 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOOD/USD hind?
Praegune hind HOOD/USD on $ 0.00002897. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Robinhood turukapitalisatsioon?
HOOD turukapitalisatsioon on $ 1.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOOD ringlev varu?
HOOD ringlev varu on 44.55B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOOD (ATH) hind?
HOOD saavutab ATH hinna summas 0.002593896095799084 USD.
Mis oli kõigi aegade HOOD madalaim (ATL) hind?
HOOD nägi ATL hinda summas 0.000016852727729194 USD.
Milline on HOOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOOD kauplemismaht on $ 56.29K USD.
Kas HOOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOOD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:16 (UTC+8)

Robinhood (HOOD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HOOD/USD kalkulaator

Summa

HOOD
HOOD
USD
USD

1 HOOD = 0.00002897 USD

Kauplemine: HOOD

HOODUSDT
$0.00002897
$0.00002897$0.00002897
-1.46%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu