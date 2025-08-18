Rohkem infot HONOR

Honorswap hind(HONOR)

1 HONOR/USD reaalajas hind:

$0.5041
0.00%1D
USD
Honorswap (HONOR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Honorswap (HONOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4781
24 h madal
$ 0.5041
24 h kõrge

$ 0.4781
$ 0.5041
Honorswap (HONOR) reaalajas hind on $ 0.5041. Viimase 24 tunni jooksul HONOR kaubeldud madalaim $ 0.4781 ja kõrgeim $ 0.5041 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on HONOR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +2.00% viimase 7 päeva jooksul.

Honorswap (HONOR) – turuteave

$ 129.72
$ 287.23M
569,792,622.870014
BSC

Honorswap praegune turukapitalisatsioon on $ 129.72 24 tunnise kauplemismahuga. HONOR ringlev varu on 569792622.870014.

Honorswap (HONOR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Honorswap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0351+7.48%
60 päeva$ +0.1083+27.36%
90 päeva$ +0.1089+27.55%
Honorswap Hinnamuutus täna

Täna registreeris HONOR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Honorswap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0351 (+7.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Honorswap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HONOR $ +0.1083 (+27.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Honorswap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1089 (+27.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Honorswap (HONOR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Honorswap hinnaajaloo lehte.

Mis on Honorswap (HONOR)

Honorswap is a defi project built on Binance Smart Chain.

Honorswap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Honorswap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HONOR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Honorswap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Honorswap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Honorswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Honorswap (HONOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Honorswap (HONOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Honorswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Honorswap hinna ennustust kohe!

Honorswap (HONOR) tokenoomika

Honorswap (HONOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HONOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Honorswap (HONOR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Honorswap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Honorswap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HONOR kohalike valuutade suhtes

Honorswap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Honorswap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Honorswap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Honorswap kohta

Kui palju on Honorswap (HONOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas HONOR hind USD on 0.5041 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HONOR/USD hind?
Praegune hind HONOR/USD on $ 0.5041. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Honorswap turukapitalisatsioon?
HONOR turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HONOR ringlev varu?
HONOR ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HONOR (ATH) hind?
HONOR saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade HONOR madalaim (ATL) hind?
HONOR nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on HONOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HONOR kauplemismaht on $ 129.72 USD.
Kas HONOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
HONOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HONOR hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

