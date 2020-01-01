HONK (HONK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HONK (HONK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HONK (HONK) teave Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game." Ametlik veebisait: https://honk.lol/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3ag1Mj9AKz9FAkCQ6gAEhpLSX8B2pUbPdkb9iBsDLZNB Ostke HONK kohe!

HONK (HONK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HONK (HONK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 870.15K $ 870.15K $ 870.15K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 919.82M $ 919.82M $ 919.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 945.99K $ 945.99K $ 945.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04001 $ 0.04001 $ 0.04001 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 Praegune hind: $ 0.000946 $ 0.000946 $ 0.000946 Lisateave HONK (HONK) hinna kohta

HONK (HONK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HONK (HONK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HONK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HONK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HONK tokeni tokenoomikat, avastage HONK tokeni reaalajas hinda!

HONK (HONK) hinna ajalugu HONK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HONK hinna ajalugu kohe!

HONK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HONK võiks suunduda? Meie HONK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HONK tokeni hinna ennustust kohe!

