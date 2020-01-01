HONK (HONK) tokenoomika

HONK (HONK) teave

Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."

HONK (HONK) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage HONK (HONK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 870.15K
$ 870.15K$ 870.15K
Koguvaru:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Ringlev varu:
$ 919.82M
$ 919.82M$ 919.82M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 945.99K
$ 945.99K$ 945.99K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.04001
$ 0.04001$ 0.04001
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000066295081003402
$ 0.000066295081003402$ 0.000066295081003402
Praegune hind:
$ 0.000946
$ 0.000946$ 0.000946

HONK (HONK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

HONK (HONK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate HONK tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

HONK tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate HONK tokeni tokenoomikat, avastage HONK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HONK

Kas olete huvitatud HONK (HONK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HONK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

HONK (HONK) hinna ajalugu

HONK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

HONK – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu HONK võiks suunduda? Meie HONK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.