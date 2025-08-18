HONK (HONK) reaalajas hind on $ 0.001054. Viimase 24 tunni jooksul HONK kaubeldud madalaim $ 0.000975 ja kõrgeim $ 0.001129 näitab aktiivset turu volatiivsust. HONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04147847959572609 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000066295081003402.
Lüliajalise tootluse osas on HONK muutunud +2.72% viimase tunni jooksul, +5.40% 24 tunni vältel +3.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HONK (HONK) – turuteave
No.2161
$ 969.49K
$ 398.70
$ 1.05M
919.82M
999,985,895.01
SOL
HONK praegune turukapitalisatsioon on $ 969.49K$ 398.70 24 tunnise kauplemismahuga. HONK ringlev varu on 919.82M, mille koguvaru on 999985895.01. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
HONK (HONK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HONK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000054
+5.40%
30 päeva
$ +0.000037
+3.63%
60 päeva
$ +0.000135
+14.68%
90 päeva
$ -0.000575
-35.30%
HONK Hinnamuutus täna
Täna registreeris HONK muutuse $ +0.000054 (+5.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HONK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000037 (+3.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HONK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HONK $ +0.000135 (+14.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HONK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000575 (-35.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HONK (HONK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."
HONK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HONK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HONK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HONK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HONK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HONK hinna ennustus (USD)
Kui palju on HONK (HONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HONK (HONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HONK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HONK (HONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HONK (HONK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HONK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HONK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.