Homer Simpson (HOMER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Homer Simpson (HOMER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Homer Simpson (HOMER) teave HOMER is memecoin on Solana chain Ametlik veebisait: https://homersimpson.fun/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/DbDzhx2YaSiRs1SmE3WoTgSUzUCMKWvLRRHQ8C3WjqVH Ostke HOMER kohe!

Homer Simpson (HOMER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Homer Simpson (HOMER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.88K $ 36.88K $ 36.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000000001356 $ 0.00000000001356 $ 0.00000000001356 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000000000003647 $ 0.00000000000003647 $ 0.00000000000003647 Praegune hind: $ 0.0000000000000878 $ 0.0000000000000878 $ 0.0000000000000878 Lisateave Homer Simpson (HOMER) hinna kohta

Homer Simpson (HOMER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Homer Simpson (HOMER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOMER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOMER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOMER tokeni tokenoomikat, avastage HOMER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOMER Kas olete huvitatud Homer Simpson (HOMER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOMER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOMER MEXC-ist osta!

Homer Simpson (HOMER) hinna ajalugu HOMER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOMER hinna ajalugu kohe!

HOMER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOMER võiks suunduda? Meie HOMER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOMER tokeni hinna ennustust kohe!

