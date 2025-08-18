Rohkem infot HOMER

Homer Simpson hind(HOMER)

$0.000000000000075
-0.13%1D
Homer Simpson (HOMER) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Homer Simpson (HOMER) hinna teave (USD)

$ 0.0000000000000702
$ 0.0000000000000989
$ 0.0000000000000702
$ 0.0000000000000989
$ 0.000000000021019436
$ 0.00000000000003647
Homer Simpson (HOMER) reaalajas hind on $ 0.000000000000075. Viimase 24 tunni jooksul HOMER kaubeldud madalaim $ 0.0000000000000702 ja kõrgeim $ 0.0000000000000989 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOMERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000000021019436 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000000003647.

Lüliajalise tootluse osas on HOMER muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -6.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Homer Simpson (HOMER) – turuteave

$ 0.00
$ 6.42K
$ 31.50K
0.00
420,000,000,000,000,000
Homer Simpson praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 6.42K 24 tunnise kauplemismahuga. HOMER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Homer Simpson (HOMER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Homer Simpson tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000000000000098-0.13%
30 päeva$ -0.000000000000013-14.78%
60 päeva$ +0.0000000000000053+7.60%
90 päeva$ -0.000000000000026-25.75%
Homer Simpson Hinnamuutus täna

Täna registreeris HOMER muutuse $ -0.000000000000000098 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Homer Simpson 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000000000013 (-14.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Homer Simpson 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOMER $ +0.0000000000000053 (+7.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Homer Simpson 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000000000026 (-25.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Homer Simpson (HOMER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Homer Simpson hinnaajaloo lehte.

Mis on Homer Simpson (HOMER)

HOMER is memecoin on Solana chain

Homer Simpson on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Homer Simpson investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HOMER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Homer Simpson kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Homer Simpson ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Homer Simpson hinna ennustus (USD)

Kui palju on Homer Simpson (HOMER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Homer Simpson (HOMER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Homer Simpson nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Homer Simpson hinna ennustust kohe!

Homer Simpson (HOMER) tokenoomika

Homer Simpson (HOMER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOMER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Homer Simpson (HOMER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Homer Simpson osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Homer Simpson osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOMER kohalike valuutade suhtes

Homer Simpson ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Homer Simpson võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Homer Simpson kohta

Kui palju on Homer Simpson (HOMER) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOMER hind USD on 0.000000000000075 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOMER/USD hind?
Praegune hind HOMER/USD on $ 0.000000000000075. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Homer Simpson turukapitalisatsioon?
HOMER turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOMER ringlev varu?
HOMER ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOMER (ATH) hind?
HOMER saavutab ATH hinna summas 0.000000000021019436 USD.
Mis oli kõigi aegade HOMER madalaim (ATL) hind?
HOMER nägi ATL hinda summas 0.00000000000003647 USD.
Milline on HOMER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOMER kauplemismaht on $ 6.42K USD.
Kas HOMER sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOMER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOMER hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

