Homer Simpson (HOMER) reaalajas hind on $ 0.000000000000075. Viimase 24 tunni jooksul HOMER kaubeldud madalaim $ 0.0000000000000702 ja kõrgeim $ 0.0000000000000989 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOMERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000000021019436 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000000003647.
Lüliajalise tootluse osas on HOMER muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -6.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Homer Simpson (HOMER) – turuteave
Homer Simpson praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 6.42K 24 tunnise kauplemismahuga. HOMER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Homer Simpson (HOMER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Homer Simpson tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Täna
$ -0.000000000000000098
-0.13%
30 päeva
$ -0.000000000000013
-14.78%
60 päeva
$ +0.0000000000000053
+7.60%
90 päeva
$ -0.000000000000026
-25.75%
Homer Simpson Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOMER muutuse $ -0.000000000000000098 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Homer Simpson 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000000000013 (-14.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Homer Simpson 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOMER $ +0.0000000000000053 (+7.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Homer Simpson 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000000000026 (-25.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Homer Simpson (HOMER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Homer Simpson on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Homer Simpson investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOMER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Homer Simpson kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Homer Simpson ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Homer Simpson hinna ennustus (USD)
Kui palju on Homer Simpson (HOMER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Homer Simpson (HOMER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Homer Simpson nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Homer Simpson (HOMER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOMER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Homer Simpson (HOMER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Homer Simpson osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Homer Simpson osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
