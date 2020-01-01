Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Holdstation (HOLDSTATION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Holdstation (HOLDSTATION) teave Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Ametlik veebisait: https://holdstation.com/ Valge raamat: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Ostke HOLDSTATION kohe!

Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Holdstation (HOLDSTATION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.35M $ 37.35M $ 37.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Kõigi aegade madalaim: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Praegune hind: $ 1.245 $ 1.245 $ 1.245 Lisateave Holdstation (HOLDSTATION) hinna kohta

Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOLDSTATION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOLDSTATION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOLDSTATION tokeni tokenoomikat, avastage HOLDSTATION tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOLDSTATION Kas olete huvitatud Holdstation (HOLDSTATION) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOLDSTATION ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOLDSTATION MEXC-ist osta!

Holdstation (HOLDSTATION) hinna ajalugu HOLDSTATION hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOLDSTATION hinna ajalugu kohe!

HOLDSTATION – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOLDSTATION võiks suunduda? Meie HOLDSTATION hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOLDSTATION tokeni hinna ennustust kohe!

