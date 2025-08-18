Holdstation (HOLDSTATION) reaalajas hind on $ 1.3572. Viimase 24 tunni jooksul HOLDSTATION kaubeldud madalaim $ 1.236 ja kõrgeim $ 1.4887 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOLDSTATIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.56941235153372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5987876567755669.
Lüliajalise tootluse osas on HOLDSTATION muutunud +0.90% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel +30.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Holdstation (HOLDSTATION) – turuteave
No.3468
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K
$ 40.72M
$ 40.72M$ 40.72M
0.00
0.00 0.00
30,000,000
30,000,000 30,000,000
BERACHAIN
Holdstation praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 6.00K 24 tunnise kauplemismahuga. HOLDSTATION ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Holdstation (HOLDSTATION) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Holdstation tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.001901
+0.14%
30 päeva
$ +0.3022
+28.64%
60 päeva
$ +0.3043
+28.90%
90 päeva
$ +0.298
+28.13%
Holdstation Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOLDSTATION muutuse $ +0.001901 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Holdstation 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3022 (+28.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Holdstation 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOLDSTATION $ +0.3043 (+28.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Holdstation 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.298 (+28.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Holdstation (HOLDSTATION) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.
Holdstation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Holdstation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOLDSTATION panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Holdstation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Holdstation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Holdstation hinna ennustus (USD)
Kui palju on Holdstation (HOLDSTATION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Holdstation (HOLDSTATION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Holdstation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOLDSTATION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Holdstation (HOLDSTATION) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Holdstation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Holdstation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.