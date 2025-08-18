Mis on Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Holdstation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Holdstation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Holdstation (HOLDSTATION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Holdstation (HOLDSTATION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Holdstation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika

Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOLDSTATION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Holdstation (HOLDSTATION) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Holdstation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Holdstation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOLDSTATION kohalike valuutade suhtes

Holdstation ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Holdstation võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Värsked uudised

