Rohkem infot HOLDSTATION

HOLDSTATION Hinnainfo

HOLDSTATION Valge raamat

HOLDSTATION Ametlik veebisait

HOLDSTATION Tokenoomika

HOLDSTATION Hinnaprognoos

HOLDSTATION Ajalugu

HOLDSTATION – ostujuhend

HOLDSTATION-usaldusraha valuutakonverter

HOLDSTATION Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Holdstation logo

Holdstation hind(HOLDSTATION)

1 HOLDSTATION/USD reaalajas hind:

$1.36
$1.36$1.36
+0.14%1D
USD
Holdstation (HOLDSTATION) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:17:13 (UTC+8)

Holdstation (HOLDSTATION) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.236
$ 1.236$ 1.236
24 h madal
$ 1.4887
$ 1.4887$ 1.4887
24 h kõrge

$ 1.236
$ 1.236$ 1.236

$ 1.4887
$ 1.4887$ 1.4887

$ 7.56941235153372
$ 7.56941235153372$ 7.56941235153372

$ 0.5987876567755669
$ 0.5987876567755669$ 0.5987876567755669

+0.90%

+0.14%

+30.50%

+30.50%

Holdstation (HOLDSTATION) reaalajas hind on $ 1.3572. Viimase 24 tunni jooksul HOLDSTATION kaubeldud madalaim $ 1.236 ja kõrgeim $ 1.4887 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOLDSTATIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.56941235153372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5987876567755669.

Lüliajalise tootluse osas on HOLDSTATION muutunud +0.90% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel +30.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Holdstation (HOLDSTATION) – turuteave

No.3468

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K

$ 40.72M
$ 40.72M$ 40.72M

0.00
0.00 0.00

30,000,000
30,000,000 30,000,000

BERACHAIN

Holdstation praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 6.00K 24 tunnise kauplemismahuga. HOLDSTATION ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Holdstation (HOLDSTATION) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Holdstation tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001901+0.14%
30 päeva$ +0.3022+28.64%
60 päeva$ +0.3043+28.90%
90 päeva$ +0.298+28.13%
Holdstation Hinnamuutus täna

Täna registreeris HOLDSTATION muutuse $ +0.001901 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Holdstation 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.3022 (+28.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Holdstation 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOLDSTATION $ +0.3043 (+28.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Holdstation 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.298 (+28.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Holdstation (HOLDSTATION) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Holdstation hinnaajaloo lehte.

Mis on Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Holdstation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Holdstation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HOLDSTATION panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Holdstation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Holdstation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Holdstation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Holdstation (HOLDSTATION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Holdstation (HOLDSTATION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Holdstation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Holdstation hinna ennustust kohe!

Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika

Holdstation (HOLDSTATION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOLDSTATION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Holdstation (HOLDSTATION) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Holdstation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Holdstation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOLDSTATION kohalike valuutade suhtes

1 Holdstation(HOLDSTATION)/VND
35,714.718
1 Holdstation(HOLDSTATION)/AUD
A$2.062944
1 Holdstation(HOLDSTATION)/GBP
0.990756
1 Holdstation(HOLDSTATION)/EUR
1.15362
1 Holdstation(HOLDSTATION)/USD
$1.3572
1 Holdstation(HOLDSTATION)/MYR
RM5.713812
1 Holdstation(HOLDSTATION)/TRY
55.360188
1 Holdstation(HOLDSTATION)/JPY
¥199.5084
1 Holdstation(HOLDSTATION)/ARS
ARS$1,760.301972
1 Holdstation(HOLDSTATION)/RUB
108.182412
1 Holdstation(HOLDSTATION)/INR
118.768572
1 Holdstation(HOLDSTATION)/IDR
Rp21,890.319516
1 Holdstation(HOLDSTATION)/KRW
1,884.987936
1 Holdstation(HOLDSTATION)/PHP
76.74966
1 Holdstation(HOLDSTATION)/EGP
￡E.65.498472
1 Holdstation(HOLDSTATION)/BRL
R$7.32888
1 Holdstation(HOLDSTATION)/CAD
C$1.872936
1 Holdstation(HOLDSTATION)/BDT
164.818368
1 Holdstation(HOLDSTATION)/NGN
2,081.591928
1 Holdstation(HOLDSTATION)/UAH
55.930212
1 Holdstation(HOLDSTATION)/VES
Bs183.222
1 Holdstation(HOLDSTATION)/CLP
$1,308.3408
1 Holdstation(HOLDSTATION)/PKR
Rs384.467616
1 Holdstation(HOLDSTATION)/KZT
734.801652
1 Holdstation(HOLDSTATION)/THB
฿43.959708
1 Holdstation(HOLDSTATION)/TWD
NT$40.756716
1 Holdstation(HOLDSTATION)/AED
د.إ4.980924
1 Holdstation(HOLDSTATION)/CHF
Fr1.08576
1 Holdstation(HOLDSTATION)/HKD
HK$10.613304
1 Holdstation(HOLDSTATION)/AMD
֏518.803272
1 Holdstation(HOLDSTATION)/MAD
.د.م12.201228
1 Holdstation(HOLDSTATION)/MXN
$25.610364
1 Holdstation(HOLDSTATION)/PLN
4.940208
1 Holdstation(HOLDSTATION)/RON
лв5.863104
1 Holdstation(HOLDSTATION)/SEK
kr12.96126
1 Holdstation(HOLDSTATION)/BGN
лв2.266524
1 Holdstation(HOLDSTATION)/HUF
Ft458.19072
1 Holdstation(HOLDSTATION)/CZK
28.36548
1 Holdstation(HOLDSTATION)/KWD
د.ك0.413946
1 Holdstation(HOLDSTATION)/ILS
4.573764
1 Holdstation(HOLDSTATION)/NOK
kr13.829868
1 Holdstation(HOLDSTATION)/NZD
$2.280096

Holdstation ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Holdstation võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Holdstation ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Holdstation kohta

Kui palju on Holdstation (HOLDSTATION) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOLDSTATION hind USD on 1.3572 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOLDSTATION/USD hind?
Praegune hind HOLDSTATION/USD on $ 1.3572. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Holdstation turukapitalisatsioon?
HOLDSTATION turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOLDSTATION ringlev varu?
HOLDSTATION ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOLDSTATION (ATH) hind?
HOLDSTATION saavutab ATH hinna summas 7.56941235153372 USD.
Mis oli kõigi aegade HOLDSTATION madalaim (ATL) hind?
HOLDSTATION nägi ATL hinda summas 0.5987876567755669 USD.
Milline on HOLDSTATION kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOLDSTATION kauplemismaht on $ 6.00K USD.
Kas HOLDSTATION sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOLDSTATION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOLDSTATION hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:17:13 (UTC+8)

Holdstation (HOLDSTATION) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HOLDSTATION/USD kalkulaator

Summa

HOLDSTATION
HOLDSTATION
USD
USD

1 HOLDSTATION = 1.3572 USD

Kauplemine: HOLDSTATION

HOLDSTATIONUSDT
$1.36
$1.36$1.36
+0.05%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu