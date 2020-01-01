HoldCoin (HOLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HoldCoin (HOLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HoldCoin (HOLD) teave In the crypto asset management simulator game HoldCoin, which is based on Telegram, users can HOLD assets and create a portfolio to generate coins. Holdcoin is distinct in that it incorporates Web3 principles into its basic gaming platform to teach users how to handle cryptocurrency assets and enjoy the advantages of a Decentralized economy. Players can earn coins and experience the genuine asset management process in the game by "HOLD" and building their portfolio of assets. Ametlik veebisait: https://t.me/theHoldCoinBot Plokiahela Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQCz_xK2vAf6DHSrmSQ3mV-uEigJbKPP0tWUpqkqYW-RHoLD#transactions Ostke HOLD kohe!

HoldCoin (HOLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HoldCoin (HOLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 420.80K $ 420.80K $ 420.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0138 $ 0.0138 $ 0.0138 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000040199002047455 $ 0.000040199002047455 $ 0.000040199002047455 Praegune hind: $ 0.00004208 $ 0.00004208 $ 0.00004208 Lisateave HoldCoin (HOLD) hinna kohta

HoldCoin (HOLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HoldCoin (HOLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOLD tokeni tokenoomikat, avastage HOLD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOLD Kas olete huvitatud HoldCoin (HOLD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOLD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HOLD MEXC-ist osta!

HoldCoin (HOLD) hinna ajalugu HOLD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOLD hinna ajalugu kohe!

HOLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOLD võiks suunduda? Meie HOLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOLD tokeni hinna ennustust kohe!

