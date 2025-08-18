Mis on HoldCoin (HOLD)

In the crypto asset management simulator game HoldCoin, which is based on Telegram, users can HOLD assets and create a portfolio to generate coins. Holdcoin is distinct in that it incorporates Web3 principles into its basic gaming platform to teach users how to handle cryptocurrency assets and enjoy the advantages of a Decentralized economy. Players can earn coins and experience the genuine asset management process in the game by "HOLD" and building their portfolio of assets.

HoldCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HoldCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida HOLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse HoldCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HoldCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HoldCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on HoldCoin (HOLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HoldCoin (HOLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HoldCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HoldCoin (HOLD) tokenoomika

HoldCoin (HOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HoldCoin (HOLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HoldCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HoldCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOLD kohalike valuutade suhtes

HoldCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HoldCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HoldCoin kohta Kui palju on HoldCoin (HOLD) tänapäeval väärt? Reaalajas HOLD hind USD on 0.000043 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HOLD/USD hind? $ 0.000043 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HOLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HoldCoin turukapitalisatsioon? HOLD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HOLD ringlev varu? HOLD ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOLD (ATH) hind? HOLD saavutab ATH hinna summas 0.0047364172499844 USD . Mis oli kõigi aegade HOLD madalaim (ATL) hind? HOLD nägi ATL hinda summas 0.000040873053113022 USD . Milline on HOLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HOLD kauplemismaht on $ 60.59K USD . Kas HOLD sel aastal kõrgemale ka suundub? HOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOLD hinna ennustust

HoldCoin (HOLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

