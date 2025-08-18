HoldCoin (HOLD) reaalajas hind on $ 0.000043. Viimase 24 tunni jooksul HOLD kaubeldud madalaim $ 0.00004015 ja kõrgeim $ 0.00004789 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0047364172499844 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000040873053113022.
Lüliajalise tootluse osas on HOLD muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -2.50% 24 tunni vältel -5.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HoldCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 60.59K 24 tunnise kauplemismahuga. HOLD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 430.00K.
HoldCoin (HOLD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HoldCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000011074
-2.50%
30 päeva
$ -0.00002733
-38.86%
60 päeva
$ -0.0000944
-68.71%
90 päeva
$ -0.0001315
-75.36%
HoldCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOLD muutuse $ -0.0000011074 (-2.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HoldCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002733 (-38.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HoldCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOLD $ -0.0000944 (-68.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HoldCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001315 (-75.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HoldCoin (HOLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
In the crypto asset management simulator game HoldCoin, which is based on Telegram, users can HOLD assets and create a portfolio to generate coins. Holdcoin is distinct in that it incorporates Web3 principles into its basic gaming platform to teach users how to handle cryptocurrency assets and enjoy the advantages of a Decentralized economy. Players can earn coins and experience the genuine asset management process in the game by "HOLD" and building their portfolio of assets.
