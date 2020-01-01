Human (HMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Human (HMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Human (HMT) teave HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains. Ametlik veebisait: https://www.humanprotocol.org/ Valge raamat: https://docs.humanprotocol.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd1ba9BAC957322D6e8c07a160a3A8dA11A0d2867 Ostke HMT kohe!

Human (HMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Human (HMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.38M $ 11.38M $ 11.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17998 $ 0.17998 $ 0.17998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010131568459792389 $ 0.010131568459792389 $ 0.010131568459792389 Praegune hind: $ 0.01138 $ 0.01138 $ 0.01138 Lisateave Human (HMT) hinna kohta

Human (HMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Human (HMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HMT tokeni tokenoomikat, avastage HMT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HMT Kas olete huvitatud Human (HMT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HMT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HMT MEXC-ist osta!

Human (HMT) hinna ajalugu HMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HMT hinna ajalugu kohe!

HMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HMT võiks suunduda? Meie HMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HMT tokeni hinna ennustust kohe!

