Human logo

Human hind(HMT)

1 HMT/USD reaalajas hind:

$0.01191
$0.01191$0.01191
-0.50%1D
USD
Human (HMT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:36:01 (UTC+8)

Human (HMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01169
$ 0.01169$ 0.01169
24 h madal
$ 0.0128
$ 0.0128$ 0.0128
24 h kõrge

$ 0.01169
$ 0.01169$ 0.01169

$ 0.0128
$ 0.0128$ 0.0128

$ 1.37403946
$ 1.37403946$ 1.37403946

$ 0.010131568459792389
$ 0.010131568459792389$ 0.010131568459792389

+0.76%

-0.50%

-14.07%

-14.07%

Human (HMT) reaalajas hind on $ 0.01191. Viimase 24 tunni jooksul HMT kaubeldud madalaim $ 0.01169 ja kõrgeim $ 0.0128 näitab aktiivset turu volatiivsust. HMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.37403946 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010131568459792389.

Lüliajalise tootluse osas on HMT muutunud +0.76% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel -14.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Human (HMT) – turuteave

No.4750

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.76K
$ 5.76K$ 5.76K

$ 11.91M
$ 11.91M$ 11.91M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

Human praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 5.76K 24 tunnise kauplemismahuga. HMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.91M.

Human (HMT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Human tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000598-0.50%
30 päeva$ -0.00322-21.29%
60 päeva$ -0.01194-50.07%
90 päeva$ -0.02349-66.36%
Human Hinnamuutus täna

Täna registreeris HMT muutuse $ -0.0000598 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Human 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00322 (-21.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Human 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HMT $ -0.01194 (-50.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Human 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02349 (-66.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Human (HMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Human hinnaajaloo lehte.

Mis on Human (HMT)

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

Human on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Human investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Human kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Human ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Human hinna ennustus (USD)

Kui palju on Human (HMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Human (HMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Human nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Human hinna ennustust kohe!

Human (HMT) tokenoomika

Human (HMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Human (HMT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Human osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Human osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HMT kohalike valuutade suhtes

1 Human(HMT)/VND
313.41165
1 Human(HMT)/AUD
A$0.0181032
1 Human(HMT)/GBP
0.0086943
1 Human(HMT)/EUR
0.0101235
1 Human(HMT)/USD
$0.01191
1 Human(HMT)/MYR
RM0.0501411
1 Human(HMT)/TRY
0.4858089
1 Human(HMT)/JPY
¥1.75077
1 Human(HMT)/ARS
ARS$15.4473891
1 Human(HMT)/RUB
0.9493461
1 Human(HMT)/INR
1.0422441
1 Human(HMT)/IDR
Rp192.0967473
1 Human(HMT)/KRW
16.5415608
1 Human(HMT)/PHP
0.6735105
1 Human(HMT)/EGP
￡E.0.5747766
1 Human(HMT)/BRL
R$0.064314
1 Human(HMT)/CAD
C$0.0164358
1 Human(HMT)/BDT
1.4463504
1 Human(HMT)/NGN
18.2668434
1 Human(HMT)/UAH
0.4908111
1 Human(HMT)/VES
Bs1.60785
1 Human(HMT)/CLP
$11.48124
1 Human(HMT)/PKR
Rs3.3738648
1 Human(HMT)/KZT
6.4481931
1 Human(HMT)/THB
฿0.384693
1 Human(HMT)/TWD
NT$0.3576573
1 Human(HMT)/AED
د.إ0.0437097
1 Human(HMT)/CHF
Fr0.009528
1 Human(HMT)/HKD
HK$0.0931362
1 Human(HMT)/AMD
֏4.5527166
1 Human(HMT)/MAD
.د.م0.1070709
1 Human(HMT)/MXN
$0.2247417
1 Human(HMT)/PLN
0.0433524
1 Human(HMT)/RON
лв0.0514512
1 Human(HMT)/SEK
kr0.1137405
1 Human(HMT)/BGN
лв0.0198897
1 Human(HMT)/HUF
Ft4.020816
1 Human(HMT)/CZK
0.248919
1 Human(HMT)/KWD
د.ك0.00363255
1 Human(HMT)/ILS
0.0401367
1 Human(HMT)/NOK
kr0.1213629
1 Human(HMT)/NZD
$0.0200088

Human ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Human võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Human ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Human kohta

Kui palju on Human (HMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HMT hind USD on 0.01191 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HMT/USD hind?
Praegune hind HMT/USD on $ 0.01191. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Human turukapitalisatsioon?
HMT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HMT ringlev varu?
HMT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HMT (ATH) hind?
HMT saavutab ATH hinna summas 1.37403946 USD.
Mis oli kõigi aegade HMT madalaim (ATL) hind?
HMT nägi ATL hinda summas 0.010131568459792389 USD.
Milline on HMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HMT kauplemismaht on $ 5.76K USD.
Kas HMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HMT hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:36:01 (UTC+8)

Human (HMT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HMT/USD kalkulaator

Summa

HMT
HMT
USD
USD

1 HMT = 0.01191 USD

