Human (HMT) reaalajas hind on $ 0.01191. Viimase 24 tunni jooksul HMT kaubeldud madalaim $ 0.01169 ja kõrgeim $ 0.0128 näitab aktiivset turu volatiivsust. HMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.37403946 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010131568459792389.
Lüliajalise tootluse osas on HMT muutunud +0.76% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel -14.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Human (HMT) – turuteave
No.4750
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 5.76K
$ 5.76K$ 5.76K
$ 11.91M
$ 11.91M$ 11.91M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
MATIC
Human praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 5.76K 24 tunnise kauplemismahuga. HMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.91M.
Human (HMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Human tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000598
-0.50%
30 päeva
$ -0.00322
-21.29%
60 päeva
$ -0.01194
-50.07%
90 päeva
$ -0.02349
-66.36%
Human Hinnamuutus täna
Täna registreeris HMT muutuse $ -0.0000598 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Human 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00322 (-21.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Human 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HMT $ -0.01194 (-50.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Human 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02349 (-66.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Human (HMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.
Human on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Human investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Human kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Human ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Human hinna ennustus (USD)
Kui palju on Human (HMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Human (HMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Human nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Human (HMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Human (HMT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Human osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Human osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.